توقعات بوصول «بتكوين» إلى مستويات قياسية مع تنصيب ترامب

وفي ظهر يوم 20 يناير 2025 من المقرر أن يتم تنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أداء اليمين الدستورية.

ويتوقع نواب البلوشي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة بيتكوينين «Bitcoineen»، أن يصل سعر عملة بتكوين إلى مستويات قياسية، خلال العام المقبل 2025 مدعوماً بتنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية وحكومته الداعمة للاستثمار في العملات الرقمية.

أشار نواب إلى أنه من بين العوامل الداعمة لارتفاعات بتكوين مستقبلاً تزايد عمليات الشراء من المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل «مايكروستراتيجي» و«بلاك روك»، والتي بدأت في دمج العملات الرقمية بقوة، ضمن استراتيجياتها المالية.

أضاف نواب أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، وكذلك التوقعات التي تشير إلى استمراره في سياسة الخفض خلال العام المقبل مؤشرات إيجابية تدعم البتكوين، حيث تدفع رأس المال إلى إيجاد طريقه إلى الأصول التي يمكن أن تعمل كمخازن للقيمة.

منذ مطلع 2024 قفز سعر وحدة «بتكوين» بنسبة 129 %، لتصل إلى نحو 98 ألف دولار للوحدة.

رجح رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة بيتكوينين «Bitcoineen» أن يواصل سوق العملات الرقمية جذب الاستثمارات الكبيرة وسط تغييرات تشريعية محتملة واهتمام متزايد بالعملات الرقمية على مستوى العالم، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في هذا القطاع، الذي لا يزال يواجه بعض التحديات.

وأكد نواب أن دخول سوق العملات الرقمية يمثل فرصة ذهبية للاستثمار في العملات الرقمية، وخاصة البتكوين، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك من خلال استراتيجيات استثمارية مدروسة ومتابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية، بما يُسهم في تحقيق أرباح مجزية.

ووجه نواب الراغبين في الاستثمار بمجال العملات الرقمية إلى دخول السوق بشكل مدروس من خلال المختصين أو التعلم الصحيح لكيفية الاستثمار بما يضمن تجنب المخاطرة، مشيراً إلى أن اختيار المنصات الموثوقة للاستثمار ضرورة لا يمكن تجاهلها.