إماراتية تفوز بالجائزة الكبرى لبرنامج الولاء من "ميركاتو"

أعلن ميركاتو وتاون سنتر جميرا عن فوز الإماراتية سارة المنصور بالجائزة الكبرى لبرنامج الولاء "بريفيليج بلاس"، والتي تمثلت في سيارة فاخرة من طراز شيري تيجو 8 بروماكس، مقدمة من مجموعة عبد الواحد الرستماني.

وأعربت سارة عن سعادتها البالغة ومفاجأتها بالفوز، مشيرةً إلى أنها من الزبائن الدائمين لميركاتو وتاون سنتر جميرا، حيث تتسوق يومياً في مختلف المتاجر، وتستخدم تطبيق "بريفيليج بلاس" الذي يوفر مزايا حصرية وخصومات، تصل إلى 50% في بعض المتاجر، إضافة إلى مزايا جمع النقاط عند التسوق و فرص الفوز بجوائز شهرية وأخرى كبرى .

ويدعو ميركاتو وتاون سنتر جميرا جميع الزوار للانضمام إلى برنامج "بريفيليج بلاس" للاستفادة من الخصومات الحصرية والمشاركة في السحوبات الكبرى، ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً من متجري "جوجل بلاي" و"آبل ستور" .