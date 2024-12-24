جميرا تكشف عن مجموعة فلل وأجنحة مجددة ضمن فنادقها في دبي وبالي

كشفت جميرا، شركة الضيافة الفاخرة والرائدة عالمياً والعضو في دبي القابضة، عن مجموعة من الفلل والأجنحة التي تم تجديدها حديثاً ضمن فنادقها الشهيرة في دبي وبالي لتقديم إقامة لا مثيل لها للضيوف المميزين، ما يعكس التزام جميرا الراسخ بالارتقاء بتجارب الضيافة الفاخرة مع تبني التراث الثقافي والحصري الأصيل وتوفير التجارب الاستثنائية المخصصة.

فلل بيت البحر، جميرا بيتش هوتيل

تمثل فلل بيت البحر التي تم تجديدها مؤخراً في جميرا بيتش هوتيل تطوراً كبيراً في عروض الإقامة على شاطئ البحر في دبي. وتتميز هذه المجموعة الحصرية المكونة من 19 فيلا خاصة، تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بتصاميم داخلية عربية عصرية صممتها سحر اليسير من شركة لا بوتيغا الإماراتية التي تأسست في دبي. ويجمع التصميم بين الألوان الترابية والمواد الطبيعية، ما يخلق جواً من الأناقة البدوية والدفء الأصيل، كما تتضمن كل فيلا بمجموعة من المرطبات والمشروبات المستوحاة من تجارب جزيرة بالي، مع الأقمشة الطبيعية والأبواب الزجاجية الواسعة والأسقف المرتفعة.

يستمتع سكان فلل بيت البحر بأفضل الفرص ووسائل الراحة، التي تتضمن الخدمة الشخصية، وتجربة طعام داخل الفيلا، والتجارب المخصصة التي تتراوح بين الترفيه للأطفال وجلسات العافية، وحفلات الشواء الخاص، والعشاء الرومانسي على الشاطئ. وتشمل الامتيازات الإضافية الدخول المجاني إلى حديقة وايلد وادي المائية، ونادي الأطفال، ونادي البحر، الذي يقدم المرطبات اليومية مع مسبح خاص كبير. كما تتميز كل فيلا بكوخ خاص بها على الشاطئ، ما يوفر ملاذاً حميمياً لقضاء عطلة مميزة.

المنازل العربية، جميرا دار المصيف

كشف منتجع جميرا دار المصيف عن المنازل العربية التي تم تجديدها ضمن تجارب فندق مدينة جميرا الهادئ في دبي، حيث تقع هذه المنازل الحصرية، والتي تعتبر من أكثر ملاذات الإقامة المميزة داخل المنتجع، على طول الممرات المائية الهادئة والحدائق الخضراء، ويتضمن كل منها 9 إلى 11 غرفة وجناحاً، حيث تعد مناسبة للعائلات الكبيرة. وقدّمت المصممة المشهورة سحر اليسير من خلال هذه المجموعة تصاميم عربية معاصرة ذات ألوان هادئة تتناسق مع المجالس التقليدية والساحات الخاصة.

تجمع المنازل العربية بين الفخامة والأصالة والتراث الثقافي من خلال تجارب مختارة بعناية، وتوفر للضيوف خدمة فريق الضيافة الشخصي، والتنقل بقوارب العبرة التقليدية، وأنشطة ثقافية تشمل البخور وزراعة الأشجار اليومية، والتي ترسخ التزام جميرا بتوفير تجارب الإقامة المستدامة من خلال استخدام الأقمشة الطبيعية والمواد المعاد تدويرها مثل الزجاج والأخشاب. يتمتع الضيوف في مدينة جميرا بتجربة استثنائية تضم مجموعة متنوعة من المطاعم المميزة، إلى جانب الشاطئ الخاص، ومنتجع العافية تاليس سبا، ونادي الأطفال. كما يمكنهم الاستفادة من نادي جيه كلوب الذي تم تطويره مؤخراً، وكل ذلك يقع على مسافة قصيرة يمكن الوصول إليها بسهولة سيراً على الأقدام أو عبر رحلة ممتعة بقارب العبرة.

جميرا بالي

يقع فندق جميرا بالي على طول منحدرات أولواتو المميزة مع إمكانية الوصول المباشر إلى شاطئ دريم لاند، ويتميز بالفلل الجديدة المكونة من غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. تجمع هذه الفلل الخاصة بين التراث الإندونيسي الغني والفخامة الحديثة، وتوفر ملاذاً مثالياً للأزواج والعائلات الكبيرة. وتتميز كل فيلا بحمام سباحة خارجي وخاص مزين بالأشجار الاستوائية المورقة وتصاميم داخلية أنيقة تعكس الهندسة المعمارية المستوحاة من ثقافة ماجاباهيت في الجزيرة والتي تدمج بشكل متناغم بين الطبيعة والرقي الحديث مع إحياء التراث التاريخي والثقافي الغني لبالي.

ويمكن للضيوف المقيمين في جميرا بالي الاستمتاع بمجموعة واسعة من الخدمات الحصرية مثل فريق الضيافة الشخصي، وتسجيل الوصول داخل المساكن، وأنشطة تعزيز الصحة والعافية الشخصية مثل اليوغا والتأمل، مع استخدام مركز اللياقة البدنية وغيرها. كما يمكن للعائلات الاستمتاع بدخول نادي أطفال بيفاول والشاطئ الخاص وغيرها من التجارب المصممة خصيصاً لجعل كل إقامة لا تُنسى.