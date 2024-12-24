انطلاق الدورة الأولى من فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»



تنطلق فعاليات الدورة الأولى من «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، والتي تحتفي بشغف السيارات بأسلوب رائع من 1 وحتى 12 يناير 2025، حيث تتيح لسكان المدينة وزوارها فرصة الاستمتاع بالطقس المعتدل لدبي خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق عبر مجموعة من التجارب المتعلقة بالسيارات في مختلف أنحاء المدينة، من الفعاليات الحصرية، إلى المواكب المختلفة، والنقاشات المفيدة التي تتناول عالم السيارات، والدراجات، والسرعة، والتكنولوجيا.

وتلبّي فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، متطلّبات عشّاق السيارات والعائلات ومحبّي المغامرات على حد سواء، من السيارات الكلاسيكية، إلى نماذج المركبات المستقبلية.

فعاليات على مستوى المدينة

يقدم معرض السيارات في دبي هيلز مول، الذي يُقام من 1 وحتى 12 يناير، للزوار فرصة استكشاف أكثر من 90 مركبة فريدة من نوعها، من السيارات الكلاسيكية الخالدة إلى نماذج المركبات المتطورة، والتي يتم عرضها في مناطق مميزة داخل مركز التسوق. وتشمل التجربة فعالية شاحنة الألعاب الممتعة التي تشمل ألعاب السيارات بتقنية الواقع الافتراضي، وهدايا حصرية، وجائزة كبرى عبارة عن سيارة فاخرة.

وتقام فعالية «سيركت دي ميدان × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» من 3 وحتى 5 يناير، حيث تجمع بين عالمي السيارات والدراجات، وتضم 20 سيارة مُعدَّلة من قبل PowerDose إلى جانب دراجات مصمّمة خصيصاً من Bike On. ويمكن للضيوف مشاهدة الإطلاق الحصري لسيارتي مرسيدس، والتنافس في ألعاب الواقع الافتراضي، والاستمتاع بمنافسات أسرع وأفضل دراجة، وغيرها الكثير.

وتستضيف فعالية «ذا درفت هوم × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، والتي تُقام من 9 حتى 12 يناير في دبي فستيفال سيتي مول، مسابقة درفت ممتعة. وسيحظى الحضور مقابل 30 درهماً فقط، بفرصة مرافقة أحد السائقين المحترفين في تلك المركبات أو حتى اختبار مهاراتهم مع إرشادات الخبراء. كما يمكن للزوار الحصول على فرصة خوض تجربة ممتعة مع واحد من 50 سائق درفت معتمداً دولياً مقابل 200 درهم للفرد، بالإضافة إلى تعلم الدرفت مع مدرب محترف لمدة تصل إلى 20 دقيقة مقابل 500 درهم. وتعرض هذه الفعالية سيارات بقوة تصل إلى أكثر من 20000 حصان، وتضم سائقي درفت معتمدين دولياً، بالإضافة إلى منافسات ممتعة، وعروض مميزة على مدى 4 أيام.

ويضم معرض «ذا مردف موتور شو»، الذي يُقام يومي 10 و11 يناير في سيتي سنتر مردف، أكثر من 700 مركبة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار. وسيكون هذا المعرض الكبير أحد أبرز فعاليات أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم استعراضاً مميزاً للقوة والأداء والتصميم في عالم السيارات.

وتستضيف حلبة دبي أوتودروم سباق ميشلان 24 ساعة دبي يومي 11 و12 يناير كجزء من سلسلة سباقات هانكوك 24 ساعة. ويمكن لعشاق السيارات الاستمتاع بمتابعة سباقات التحمل التي تشارك فيها سيارات عالية الأداء يقودها أفضل المحترفين. وتشمل أبرز الفعاليات السباقات الليلية، والدخول إلى منطقة المشجعين، وجولات حصرية لحاملي تذاكر كبار الشخصيات، وحفل توزيع الجوائز لتكريم الفائزين في أوتو سيزون مهرجان دبي للسيارات وسباق 24 ساعة.

وتُختتم فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للسيارات في 12 يناير مع مزاد WEB3 Auction، الذي يُقام على مسرح إم أو تي بي في حي دبي للتصميم، ويعرض سيارات نادرة وفريدة من نوعها، وهو ما يوفر لعشاق السيارات فرصة رائعة للمزايدة على مركبات فريدة من نوعها بقيمة تزيد على 50 مليون درهم.

مواكب رائعة

تتضمن «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» مجموعة من المواكب الرائعة التي يمكن الانضمام إليها أو مشاهدتها. فيما سيتم الاحتفاء بفعالية «يلا دبي × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» يوم 2 يناير، والتي تبدأ من نادي سوبر كارز مجلس عُمان وتنتهي في حتا وادي كلوب، بروح الوحدة والمغامرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. ويسافر هذا الموكب المذهل من المركبات عبر طريق مليء بالإطلالات الخلابة، كما يعكس الروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

ويُقام موكب PowerDose Parade يوم 3 يناير من الساعة 3 وحتى 4 عصراً، حيث يبدأ من Power Dose في ند الحمر ليصل إلى DXBike، ويضم أكثر من 20 سيارة فريدة من نوعها بقيمة تزيد على 20 مليون درهم، ويعد فرصةً نادرة لمشاهدة الإبداع والحرفية في صناعة السيارات. ويمكن للزوار عند انتهاء الموكب التواصل مع ملاك السيارات ومشاهدة هذه المركبات الاستثنائية عن قرب، حيث يظهر العديد منها في الأماكن العامة للمرة الأولى.

وينطلق موكب Super Cars Parade في 4 يناير، ويعرض تشكيلة مذهلة من أفخم المركبات ذات الأداء العالي على مستوى العالم. وسيبدأ هذا الموكب المذهل وينتهي في دبي هيلز مول، حيث يسلط الضوء على أناقة وقوة السيارات الرياضية، من خلال التصاميم المذهلة والمحركات القوية.

وسيبدأ موكب (Dubai Ducati Ride 2025 (DDR25 المقرر انطلاقه في 4 يناير، في صالة عرض دوكاتي Wheels of Arabia وينتهي في مطعم Reform Social & Grill، حيث يقوم راكبو دراجات دوكاتي بجولة في المدينة مع الاستمتاع بمشاهدة أشهر معالم دبي.

وسيقوم المشاركون في نقطة النهاية بعرض دراجاتهم أمام الجمهور أثناء الاستمتاع بأشهى المأكولات الإيطالية مثل البيتزا والجيلاتو، بالإضافة إلى عرض مقاطع أفلام مستوحاة من علامة دوكاتي. وستتضمن الفعالية توزيع هدايا مجانية ومنتجات، وكذلك إجراء سحب لسعداء الحظ، إلى جانب وجود ركن للأطفال، مما يخلق أجواءً مناسبة لجميع أفراد العائلة.

وسيقام موكب 24H Dubai Parade يوم 8 يناير، ليستعرض المركبات المتميزة المشاركة في سباق تحمل السيارات «24 ساعة». ويقدم الموكب الذي يبدأ وينتهي في حلبة دبي أوتودروم، لعشاق السيارات تجربة مميزة تقربهم من فرق السباق والسائقين والمركبات عالية الأداء. ويمكن للزوار استكشاف منطقة المشجعين، والاستمتاع بالأنشطة ذات الطابع الخاص بالسيارات، وحضور السباق لمشاهدة أساليب القيادة المذهلة، والاطلاع على محطات التوقف، واستراتيجيات الفرق المشاركة. وسيحظى حاملو تذاكر كبار الشخصيات بفرصة حصرية للقيام بجولة في المرائب والتفاعل مع الفرق المشاركة.

ومن جهته يبدأ وينتهي موكب مردف موتور شو في سيتي سنتر مردف يوم 10 يناير، والذي يعد جزءاً من أكبر معرض للسيارات في دبي، حيث يضم أكثر من 700 مركبة، بما في ذلك الشاحنات، والسيارات الكلاسيكية، والمركبات الرياضية، والدراجات النارية، وسيارات الشرطة. وسيشق الموكب طريقه إلى مواقف السيارات الموجودة على سطح مركز التسوق الشهير، حيث يُقام المعرض الرئيسي. وستضمن الأنشطة المناسبة للعائلات، مثل سباق السيارات التي يتم التحكم فيها عن بعد، والرسم على الوجوه، وورش العمل الخاصة بالسلامة، يوماً مليئاً بالترفيه للزوار من جميع الأعمار.

اللقاءات والمقاهي الموسمية

تشمل «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» سلسلة من الأنشطة الفريدة من نوعها واللقاءات المفيدة في مختلف أنحاء المدينة، والتي تجمع بين الأنشطة المرتبطة بالسيارات، وتناول الطعام، والترفيه، والمشاركة المجتمعية. سيجمع مُلتقى Defenders Meet-Up يوم 3 يناير، عشاق السيارات في لقاء فريد من نوعه وسط طبيعة الصحراء الخلابة الهادئة في المرموم، مما يوفر فرصة فريدة للتواصل حول شغفهم المشترك بسيارة «ديفندر» المحبوبة. وفي الوقت ذاته، ستتجه Cars & Cookies إلى مقهى Flat12 في ميناء راشد يوم 5 يناير، حيث تدعو محبي ومقتني السيارات المميزة إلى استعراض مركباتهم والاستمتاع بعروض المقهى المتنوعة.

ويقام ملتقى Broncos Meet-Up يوم 9 يناير في منطقة المرموم، حيث يجتمع عشاق السيارات الكلاسيكية في أجواء صحراوية خلابة. ويقدم Block 92 في جميرا سنست مول يوم 10 يناير، للزوار فرصة تذوق القهوة الفاخرة أثناء الدخول في سحب للفوز بتجربة حصرية من «بوغاتي» مع سائق شخصي لمدة يوم.

ويستضيف ملتقى Bikers Café Meet-Up يوم 4 يناير في شارع جميرا، أحدث أنواع الدراجات النارية من أفضل الشركات المصنعة والوكلاء، كما يمكن للمشاركين استكشاف تشكيلة مختارة من الملابس والبضائع أثناء التواصل مع الأشخاص الذين يشاركونهم نفس الشغف في أجواء نابضة بالحياة تحتفي بمتعة تجارب قيادة الدراجات النارية.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها أيضاً بفرصة الحصول على مكافآت من خلال متابعة آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق للجميع فرصة رائعة للفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 30000 درهم بمجرد تسجيل بياناتهم على موقع مهرجان دبي للتسوق. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 12 يناير 2025.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.