«سند» تدشن خط الصيانة الخامس لخدمة محركات «ليب 1-إيه»



أعلنت مجموعة سند، الشركة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، توسيع قدراتها في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، من خلال تدشين خط الصيانة الخامس لتشمل محركات «ليب 1-إيه» «LEAP-1A» من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».

وتعزز هذه الخطوة مكانة سند مزوداً رائداً لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس قدراتها التي تؤكد تأثيرها المتزايد في قطاع الطيران العالمي ودورها شريكاً رئيسياً لأبرز مصنعي المعدات الأصلية في العالم.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة سند بمرور عام كامل على تدشين مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» الذي تم افتتاحه عام 2023 كأول منشأة معتمدة لخدمة هذا النوع من المحركات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم المركز أداءً استثنائياً على مدار العام الماضي، حيث نجح في صيانة أكثر من 25 محرك «ليب 1-بي» «LEAP-1B» لمجموعة من العملاء الرئيسيين لشركة «سي إف إم» بما فيها «فلاي دبي» و«الطيران العماني» وذلك بموجب اتفاقيات التعاقد الخارجي مع الشركتين الأم لـ«سي إف إم»، وهما «سافران لمحركات الطائرات» و«جنرال إلكتريك للطيران».

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، إن نمو مجموعة سند يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، من خلال الدمج بين أحدث التقنيات بطموح تنافسي عالمي، وتعزيز الالتزام الراسخ بتطوير رأس المال البشري، وينسجم هذا التوسع مع رؤية الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الابتكار.

من جهته قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، إنه منذ إنشاء أول مركز لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، دأبت «سند» على توفير خدمات عالمية المستوى، وكسبت ثقة قطاع الطيران حول العالم.

وتشمل قدرات مجموعة سند حالياً خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات «ليب 1-إيه» التي تشغل عائلة طائرات إيرباص A320neo، مما يعزز من نطاقها التشغيلي.

ويدعم هذا التوسع استثمارات في أحدث التقنيات المتقدمة، مما يتيح إمكانية التفكيك الكامل لأجزاء محركات «ليب 1-إيه» و«ليب 1-بي» في مطلع عام 2025.

وستتيح هذه القدرة المتطورة تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل فترات التسليم، وضمان أعلى معايير الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران في المنطقة.

ولدعم هذا النمو، وظفت مجموعة سند 20 خبيراً متخصصاً ورفدت خبراتهم بأكثر من 1000 ساعة من التدريب، مما يؤكد التزامها بتطوير القوى العاملة.

وتعمل المجموعة على خدمة أول محرك «ليب 1-إيه» من العربية للطيران، بموجب اتفاقيات التعاقد الخارجي مع «سي أف أم»، ما يعني اعتماد شركة الطيران لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب 1-إيه» من سند.

وبصفتها المزود الأول لهذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤكد خبرة المجموعة ريادتها في السوق، حيث تُلبي الطلب الإقليمي المتزايد على حلول الصيانة والإصلاح والعَمرة المتقدمة.