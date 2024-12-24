جوائز نقدية قيمة وفعاليات عالمية بميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق

تحتفل مراكز التسوق في الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق بطريقة استثنائية، إذ تقدم هذا العام تجربة فريدة من نوعها مليئة بالإثارة، تضم عروضاً ترفيهية عالمية، وخصومات مغرية، وفرصة للفوز بجوائز نقدية وجائزة كبرى قيمة، بدءاً من 26 ديسمبر 2024 ولغاية 2 فبراير 2025 .

سيحظى زوار ميركاتو من العائلات والأطفال بفرصة الاستمتاع بجدول فعاليات ترفيهي يومي غني بالمسرحيات و العروض الحية و الجوالة، وورش عمل مخصصة للأطفال، مما يجعل ميركاتو الوجهة المثالية لقضاء أوقات ممتعة وخلق ذكريات لا تُنسى.

و يقدم ميركاتو و تاون سنتر جميرا خصومات تتراوح بين 25% - 75% في مجموعة واسعة من المتاجر . وسيحظى المتسوق بقيمة200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا فرصة دخول السحب والفوز ، بجائزة نقدية أسبوعية قيمتها 30,000 درهم أسبوعياً. أوالفوز بالجائزة الكبرى و هي سيارة جيتورX90 بلاس

ومن الضروري تحميل تطبيق بريفيليج بلاس الجديد و مسح إيصالاتكم من خلال التطبيق الخاص بكم لدخول السحب و والاستفادة من العروض المذهلة، والترفيه الاستثنائي .