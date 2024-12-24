مبادلة تستحوذ على حصة الأغلبية في «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» و«الاتحاد للأدوية»

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، توقيعها اتفاقية مع شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" للاستحواذ على 80% من حصتها في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، فيما تحتفظ الأخيرة بنسبة 20% من الشركتين.

ويعزز هذا الاستحواذ الإستراتيجي مكانة مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية لتأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.

وتختصّ شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" التي تأسّست عام 2015، في خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، والتي تشمل عمليات الطلب المتوقعة، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين والصيانة.

وتقدّم الشركة خدماتها لما يزيد على 200 مركز طبي في دولة الإمارات، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، وتضم فريقا متميزا من المتخصصين في سلسلة التوريد الطبية، حيث تشحن الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات من حوالي 400 مورّد، مما يضمن توافر سلسلة توريد موثوقة تلبي جميع الاحتياجات الطبية الحيوية.وتعد شركة “الاتحاد للأدوية” أحد أبرز الموزّعين الرائدين لمنتجات الرّعاية الصحية الصيدلانية والاستهلاكية في دولة الإمارات، فقد تأسست عام 1987.

وتقدّم الشركة من خلال شبكة متكاملة مكونة من أكثر من 40 مورداً رائداً في هذا المجال، خدماتها إلى معظم المستشفيات والصيدليات والمتاجر في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويدها بأكثر من 1,000 منتج. وتدير الشركة أيضاً محفظةً متنوعة تشمل مختلف أنواع الأدوية، بما في ذلك مضادات العدوى وأدوية الربو والسكري والأورام.

وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إنه في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، يزداد الطلب على الخدمات اللوجستية والأدوية المتخصصة، ومن خلال الاستحواذ على حصص في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، ستتمكن مبادلة من تأسيس قطاع متكامل للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات، وستسعى إلى تعزيز إمكاناته لتشمل سلسلة القيمة بأكملها بدءاً من الخدمات اللوجستية والتوزيع، وصولاً إلى التصنيع المتخصص.

من جانبها قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة، إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار النمو الإستراتيجي الذي تعمل مبادلة على تحقيقه، وذلك بعد استحواذ "كيليكس بايو"؛ شركة الأدوية التابعة لمبادلة والمتخصصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، في وقت سابق على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة"، قسم الرعاية الصحية في شركة ياس القابضة.

وأوضح أن هذه الجهود تؤكد التزام مبادلة بتعزيز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات، كجزء من الرؤية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي والتنويع الاقتصادي.

وتعدّ شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" الذراع المتخصصة بالرعاية الصحية لشركة ياس القابضة، حيث تركز على تعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وجودة حياة المرضى من خلال الاستثمار في حلول مبتكرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الرعاية الصحية.