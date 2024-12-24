«الموانئ والجمارك» تطلق مبادرة «التفتيش المتكامل»

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إطلاق مبادرة «التفتيش المتكامل»، التي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي.

حيث تم تدشين المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة «أرامكس»، وهي تسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، ما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة». وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي:

«نقدم للعالم نموذجاً مرناً من الخدمات والحلول الجمركية المستقبلية تفوق التوقعات وتسهم في تيسير عمليات التفتيش الجمركي القائم على الابتكار والتطوير من خلال إجراء التفتيش للبضائع مباشرة في مقار الشركات.

هذه المبادرة ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم من خلال تميز الخدمات الحكومية في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة سواء الخارجية أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة الموجودة فعلياً في السوق المحلي».