«إينوك» تنشئ أول محطة خدمة في أبراج بحيرات جميرا

وقّعت مجموعة «إينوك»،اتفاقية مع مركز دبي للسلع المتعددة، لتطوير أول محطة خدمة على الإطلاق في منطقة مركز دبي للسلع المتعددة، بحضور أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك».

تأتي هذه الشراكة المهمة، متماشية مع خطط «إينوك» للتوسع في قطاع التجزئة خلال الفترة من 2025-2026، وتؤكد التزام مركز دبي للسلع المتعددة، بتعزيز البنية التحتية المجتمعية. ستقع محطة الخدمة في أبراج بحيرة جميرا (JLT).

وقال أحمد بن سليم: «يمثّل افتتاح أول محطة خدمة في أبراج بحيرات جميرا، خطوة كبيرة في جهودنا المستمرة لتعزيز جودة الحياة داخل مجتمعاتنا. جُهّزت المحطة بتقنيات مستدامة، وخيارات وقود شاملة.

ومجموعة متنوعة من المرافق، وهي مصممة لخدمة منطقة أبراج بحيرات جميرا، وأبتاون دبي، والمناطق المحيطة بسهولة وكفاءة. نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة إينوك، لتقديم خدمات حديثة ومبتكرة، تلبي الاحتياجات المتغيرة لمنطقتنا النابضة بالحياة».

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز حضور إينوك عبر المواقع الرئيسة في دبي، وفي التزامنا بدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية».

وأضاف: «من خلال تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نحن نسهم في التنمية المستدامة للمجتمع في أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي الجديدة، والمناطق المحيطة بها. وستتيح محطة الخدمة الجديدة، سهولة الوصول إلى موارد الطاقة.

فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنقل والابتكار. ونحن، إلى جانب شركائنا في مركز دبي للسلع المتعددة، متحمسون للعمل نحو الوفاء بالتزامنا بالتنمية الحضرية المستدامة، وتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة، في واحدة من أكثر مناطق دبي حيويةً».

تمتد المحطة على مساحة 50187 قدماً مربعة، بمساحة مبنية تبلغ 5920 قدماً مربعة. وستضم المحطة، المجهزة بأحدث التقنيات المستدامة، خدمات التزود بالوقود التقليدية، ومتجراً لطلبات التسوّق من السيارة، ومجموعة من المرافق المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات منطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي.