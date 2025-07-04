مطار دبي يحافظ على صدارته عالمياًبـ 5.3 ملايين مقعد مجدول في يوليو

بلغ عدد المقاعد المجدولة لشركات الطيران في مطار دبي الدولي خلال يوليو الجاري نحو 5.28 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية، (10.56 ملايين مقعد مجدول في الاتجاهين)، بنمو 3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب التقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم خلال يوليو 2025.

وذكرت المؤسسة، أن مطار دبي الدولي أضاف ما يقرب من 160 ألف مقعد في يوليو الجاري، مقارنة بمستويات العام الماضي. وعلى صعيد الرحلات الدولية، حل مطار لندن هيثرو في المركز الثاني بنحو 4.28 ملايين مقعد مجدول بعد مطار دبي الدولي.

وجاء مطار أمستردام في المركز الثالث بـ 3.78 ملايين مقعد مجدول، وحل مطار سيؤول الكوري الجنوبي في المركز الرابع بـ 3.74 ملايين مقعد مجدول، ومطار إسطنبول في المركز الخامس مسجلاً 3.70 ملايين مقعد.

وسجل مطار دبي الدولي نحو 5.1 ملايين مقعد مجدول في يونيو الماضي، و5.2 ملايين مقعد مجدول في مايو، ونحو 5 ملايين مقعد مجدول في أبريل، و5.16 ملايين مقعد مجدول في مارس، و4.78 ملايين مقعد مجدول في فبراير، و5.3 ملايين مقعد مجدول في يناير 2025، ليصل إجمالي عدد المقاعد المجدولة في المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 35.82 مليون مقعد (أكثر من 71.64 مليون مقعد في الاتجاهين).

وتأتي هذه الزيادة بالسعة المقعدية في مطار دبي الدولي مع افتتاح مزيد من الوجهات، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية إلى وجهات قائمة، بعد أن سجل المطار أداءً قوياً في حركة المرور الدولية على مدار عام 2024 والأشهر الأولى من العام الجاري.

المطار عدد المقاعد بالمليون

دبي 5.3

لندن هيثرو 4.28

أمستردام 3.78

سيؤول 3.74

إسطنبول 3.70