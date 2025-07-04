مجلس إدارة «إينوك» يعيّن حسين لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة

أعلنت مجموعة «إينوك» تعيين حسين سلطان لوتاه رئيساً تنفيذياً بالإنابة لمجموعة إينوك، وذلك في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بمستقبل الطاقة، ودعم خطط دبي الطموحة لتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي تعيين حسين سلطان لوتاه خلفاً لسيف الفلاسي، الذي أسهم بدور مهم في تطوير قطاعات أعمال مجموعة «إينوك»، وتوسعة عملياتها على مدار السنوات العشر الماضية.

وقال حسين لوتاه: «تقف «إينوك»، اليوم، في طليعة الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع نخبة القيادات والخبرات في «إينوك»، للمضي قدماً في مسيرتها الحافلة بالابتكار والتميز».

ويمتلك حسين لوتاه خبرة قيادية، تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع النفط والغاز، تشمل مجالات الموارد المالية والاستراتيجيات التجارية وإدارة المشاريع وتطوير الكفاءات، وشغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية في القطاع، قاد فيها العمليات، وأسهم بشكل ملموس في تعزيز جهود التوطين، وتطوير رأس المال البشري.