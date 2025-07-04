الإمارات للشحن الجوي تطبّق آليات دقيقة لتتبع مقاييس أداء نقل الشحنات

كثفت الإمارات للشحن الجوي جهودها لتطبيق آليات دقيقة لتتبع مقاييس أدائها في نقل مختلف الشحنات. وأكدت الإمارات للشحن الجوي التزامها بأرفع معايير التميز في هذا المجال، من خلال توقيعها على اتفاقية جودة الخدمة مع شركة «كوينه+ناجل»، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم.

وتضع الاتفاقية أهدافاً عالية للأداء في نقل الشحنات بالوقت المحدد، مع تسليط الضوء على العديد من مؤشرات تتبع وقياس الأداء، مثل علامة NFD، التي تؤكد نقل الشحنة كما هو متوقع، وتزويد متلقي الشحنة بالبيانات المحدثة.

وبصفتها عضواً في برنامج «كارجو آي كيو» التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) منذ عام 2018 تعتمد الإمارات للشحن الجوي آليات صارمة لإدارة الأداء قائمة على البيانات لقياس أدائها ومستوى خدماتها لعملائها وشركائها.

وتقدم الإمارات للشحن الجوي بموجب هذا النظام تقارير عن أكثر من 90% من الشحنات عبر شبكتها، وهي تصنف باستمرار ضمن الأفضل أداء في هذا المجال، على الرغم من نقلها شحنات أكثر، ومراقبتها شحنات أكثر من معظم الأعضاء الآخرين.

حيث حققت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 متوسطاً قدره 96%، وفقاً لتقارير «كارجو آي كيو»، وهو أحد أعلى التصنيفات بين 30 ناقلة جوية خضعت للمراقبة.