صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق اليوم برنامج «رائد أعمال المستقبل»

يطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اليوم الجمعة، برنامج «رائد أعمال المستقبل»، بهدف تطوير ثقافة الابتكار، وتعزيز المهارات المالية لدى الفئة العمرية من 6 - 18 سنة، وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفدهم بأدوات التميز في بيئة تعليمية عملية بإشراف لجنة من الخبراء.

ويستهدف البرنامج استقطاب 5000 مشارك، وتطوير 2500 مشروع ريادي، و1000 مشروع صغير على مدار 5 سنوات تحت مظلة «ترخيص رواد المستقبل»، الذي أطلقته سلطة أبوظبي للتسجيل، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال، خلال العام الجاري.

ويعتمد البرنامج إطار عمل شاملاً لاختيار أكثر رواد الأعمال الشباب تميزاً بناء على الأهلية، ومنهجية التفكير، والإبداع والأداء، مع التركيز بشكل أساسي على المشاركين المبتكرين في حل المشاكل، وأصحاب الإمكانات الواعدة في التأثير طويل الأمد على المنظومة الاقتصادية في أبوظبي.

ويركز البرنامج على تمكين المشاركين من ابتكار وتطوير وبيع المنتجات والخدمات في بيئة عملية، ودعمهم بإرشادات وملاحظات الخبراء على مدار البرنامج، وصولاً إلى مرحلة عرض الأفكار والتنافس للفوز بجوائز، وعرض المنتجات والخدمات في سوق لبيعها والترويج لها.