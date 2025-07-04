«غرفة الشارقة» تعزز التعاون مع القارة الأفريقية عبر بعثة رسمية إلى موريشيوس

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات بعثتها الرسمية التي نظمتها للمرة الأولى إلى موريشيوس بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى أمس.

وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الأفريقية، وتسهيل استكشاف وعرض أحدث الفرص الاستثمارية بين الجانبين، وتوسيع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وموريشيوس.

وذلك ضمن جهود الغرفة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم توسع القطاع الخاص والشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.

وضمت البعثة التي ترأسها عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، وزياد محمود خيرالله، ومحمد علي بن كامل، أعضاء مجلس الإدارة.

والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية، ومي سلطان بن هده السويدي، رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي، والدكتورة لينا السمكري والدكتور حسن الخراط من شركة الحنان الصناعية. وعقد وفد غرفة الشارقة اجتماعات عمل رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة موريشيوس.