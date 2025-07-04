«لولو» تطلق مهرجان «مانجو مانيا 2025» في دول التعاون

أطلقت مجموعة لولو مهرجان «مانجو مانيا 2025» في جميع فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع هيئة تنمية وترويج صادرات المنتجات الزراعية والغذائية في الهند.

ودشن السفير سونجاي سودير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، المهرجان في لولو هايبر ماركت الخالدية مول، بحضور يوسف علي موسليام.

وقال السفير سونجاي سودير خلال الافتتاح: «مجموعة لولو منصة حيوية في الترويج للمنتجات الهندية على المستوى العالمي، ومن خلال المهرجان، سوف تصل فاكهة المانجو الهندي الطازجة إلى آلاف المنازل في منطقة الخليج». ويستمر المهرجان طوال الصيف في مختلف فروع لولو.