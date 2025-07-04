«موانئ أبوظبي» و«نينغبو تشوشان» الصينية تؤسسان منظومة لوجستية للمركبات

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية استراتيجية مبدئية مع مجموعة الاستثمار والتشغيل لموانئ مقاطعة تشجيانغ «مجموعة موانئ نينغبو تشوشان»، أحد أكبر مشغلي الموانئ في الصين.

وذلك بهدف إنشاء منظومة لوجستية متكاملة للخدمات لقطاع السيارات؛ إذ يسعى الطرفان إلى ربط كبريات المصانع الصينية بأسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، من خلال عمليات تشغيل متكاملة للمحطات، وتقديم خدمات مخصصة لأساطيل السفن.

وحلول النقل متعدد الوسائط. وقع الاتفاقية، الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وتاو تشينغباو، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستثمار والتشغيل لموانئ مقاطعة تشجيانغ.

وذلك خلال حفل أقيم بمناسبة انطلاق الرحلة الأولى لسفينة «يو جي آر زاخر»، وهي ثاني سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وتُدار من قبل «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، المشروع المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «إركبورت» التركية.

وسيعمل الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، على توظيف إمكانات «موانئ نينغبو تشوشان» في مجال توريد السيارات، وخدمات التوزيع التي تقدمها «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، لتلبية الطلب المتزايد على تصدير السيارات من الصين، ووضع خطط لتطوير محطات لمناولة البضائع المدحرجة والسيارات بشكل متبادل بين كل من «موانئ نينغبو تشوشان» ومجموعة موانئ أبوظبي.

كما تتضمن الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون المُقترحة بما في ذلك استقبال السفن الضخمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليص أوقات مناولة المركبات.