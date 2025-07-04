«الاتحاد للطيران» تطلق أولى رحلاتها إلى أتلانتا

حطّت «الاتحاد للطيران» برحلتها الأولى إلى أتلانتا، لتوسّع بذلك تواجدها في أمريكا، وتعزز التواصل الثقافي والتجاري بين قلب جنوب شرق أمريكا وأبوظبي.

وقالت الشركة في بيان صحفي، أمس: «إن هذه الخدمة تعد إنجازاً جديداً في مسيرة توسع الاتحاد في أمريكا الشمالية، حيث وصلت أول رحلة للاتحاد للطيران من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في أتلانتا أمس الأول، لتصبح أتلانتا خامس وجهة أمريكية ضمن شبكة الاتحاد العالمية، بعد نيويورك وشيكاغووواشنطن العاصمة وبوسطن.

ويستفيد المسافرون من أبوظبي من مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار زايد الدولي، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، وهو يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأمريكية قبل المغادرة، والوصول إلى الولايات المتحدة كمسافرين محليين.

وتُلبي الخدمة الجديدة الإقبال المتزايد على السفر بين الإمارات والولايات المتحدة، وتم إطلاق خط أتلانتا بأربع رحلات أسبوعياً، إلا أن معدلات الإشغال القياسية والإقبال الكبير على الحجوزات المبكرة دفعت الاتحاد للطيران إلى تسريع زيادة عدد الرحلات، حيث من المقرر أن تبدأ الرحلات اليومية اعتباراً من نوفمبر 2025.

وقال أنطونو ألدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد: «إن هذه الخدمة الجديدة تعزز الوصول إلى جنوب شرق الولايات المتحدة، مع توفير رحلات ربط سلسة إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا عبر مركزنا الرئيس في أبوظبي».