«غرفة أبوظبي» تطلق مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي، بهدف الارتقاء بمجال العلاقات العامة والتسويق الرقمي في إمارة أبوظبي، وتمكينه من النمو والتوسع.

وتهدف المجموعة إلى تحديد الفرص والتحديات، وتقديم التوصيات العملية، وإيجاد الحلول، بما يسهم في تسريع وتيرة التقدم من خلال تعزيز التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص.

وتؤكد هذه المبادرة التزام غرفة أبوظبي بدعم نمو وتطور صناعة العلاقات العامة والتسويق الرقمي، وتعزيز مساهمتها الحيوية في النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة. وقال شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي:

«يأتي إنشاء مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي تقديراً للدور المهم الذي يلعبه القطاع في دولة الإمارات، والتزام أبوظبي بتعزيز ودعم هذه الصناعات المهمة. ومن خلال جمع القادة والخبراء، نرسخ التعاون من أجل دفع عجلة الابتكار وتحسين المعايير».

وتدعم هذه المبادرة التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع بيئة أعمال ديناميكية في الإمارة. ومنذ يناير 2023، تلعب غرفة أبوظبي دوراً محورياً في تشكيل فرق عمل وإنشاء منصات لحوار فعال بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وتتألف مجموعة عمل العلاقات العامة والتسويق الرقمي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من نخبة من المتخصصين من مختلف أنحاء القطاع.