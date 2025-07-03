مفاجآت صيف دبي تكشف عن جوائز بقيمة 20 مليون درهم

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها الـ28، الأكبر والأكثر تميزاً، فرصة ربح كبيرة مع جوائز استثنائية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم حتى يوم 31 أغسطس، ويشمل ذلك سحوبات وعروضاً ترويجية في مختلف أنحاء المدينة تحت شعار «صيفك ويانا أروع» مع الآلاف من فرص الفوز للسكان والزوار على حد سواء.

وتقام مفاجآت صيف دبي بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتتضمن مجموعة من أكبر السحوبات والجوائز التي تقدمها المدينة، بما فيها ملايين الدراهم، والسيارات الفاخرة، والمجوهرات والمشغولات الذهبية الرائعة، بالإضافة إلى نقاط الولاء، والهدايا الفورية، حيث يمكن لكل عملية شراء أن توفر فرصاً للفوز بجوائز مذهلة، مع آلاف الأنشطة والعروض الترويجية في أبرز مراكز التسوق، ومتاجر التجزئة، وبرامج الولاء في مختلف أنحاء المدينة.

وللمرة الأولى في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق، تشمل تجربة تسوق رائعة خلال عروض عطلة الصيف التي انطلقت في 27 يونيو وتستمر حتى 17 يوليو. وهناك أيضاً أكبر عروض الموسم خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، بالإضافة إلى فرصة الاستعداد للموسم الدراسي من خلال عروض العودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس، حيث تتيح كل عملية إنفاق فرصاً جديدة طوال مفاجآت صيف دبي 2025.

سحوبات ضخمة

وتقدم حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي، التي أطلقتها مجموعة مراكز التسوق في دبي، للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من تسع سيارات نيسان ماجنايت الجديدة كلياً، حيث يحصل كل من ينفق 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء المدينة، على قسيمة سحب رقمية، ويدخل في سحوبات أسبوعية. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين كل يوم جمعة حتى 1 سبتمبر.

وتقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات فرصاً مميزة لربح 30 سبيكة ذهبية طوال مفاجآت صيف دبي، حيث يدخل المتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم أو أكثر في متاجر المجوهرات المشاركة، في سحوبات أسبوعية. سيتم اختيار 30 فائزاً للفوز بسبائك الذهب بوزن 12 جراماً. كما سيفوز 50 شخصاً من سعداء الحظ بقسيمة مجوهرات بقيمة 3500 درهم لكل منهم في إطار برنامج فيزا للمجوهرات، حيث يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 175000 درهم. وسيدخل العملاء الذين يتسوقون باستخدام بطاقة فيزا لدى متاجر المجوهرات المشاركة خلال مفاجآت صيف دبي 2025 تلقائياً في السحب، مما يجعل من كل عملية شراء فرصة ذهبية للربح.

تخفيضات لفترة محدودة

وانطلقت 9 أسابيع من العروض الترويجية المذهلة داخل المتاجر في إطار موسم تخفيضات مفاجآت صيف دبي الذي يستمر طوال فصل الصيف، فيما كانت البداية مع عروض عطلة الصيف التي تستمر حتى 17 يوليو، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز رائعة من خلال مجموعة من الحملات الترويجية المميزة في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة.

مفاجآت يومية

ويمكن للمتسوقين أن يتوقعوا مفاجآت يومية، مع حملات ترويجية محدودة المدة مثل عروض فاتورة التسوق الرابحة التي تستمر حتى 17 يوليو، حيث يحصل 210 فائزين من سعداء الحظ على 10 جوائز من 10 علامات تجارية على مدار 21 يوماً عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في متاجر مختارة. وتشمل العلامات التجارية المشاركة أودورا، وجوهرة، وإماكس، وشاتلز آند مور، وإيروس، وشرف دي جي، ومركز التعلم المبكر، وفلورمار، وإي سيتي، وذا وايت كومباني. وتنطلق تنزيلات المستودع من انتيريرز حتى 5 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تقدم قطع أثاث وديكورات منزلية فاخرة من علامات تجارية مرموقة، بما في ذلك «جورجيو كوليكشن»، و«مايكل أميني»، و«ثيودور ألكساندر»، و«فاما»، بالإضافة إلى الكثير من الحملات الترويجية الأخرى التي تقدم تخفيضات رائعة على الأزياء، والأجهزة الإلكترونية، والمنتجات الفاخرة المفضلة لدى الجميع، مما يشكل فرصة مثالية لتجديد محتويات خزانة الملابس، والحصول على الضروريات اليومية، وشراء الهدايا المميزة.