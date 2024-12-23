«آي بي إس 2025» يستكشف عقارات دبي الفاخرة أبريل المقبل



يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات زيادة كبيرة في عدد الوحدات السكنية ذات العلامات العالمية الفاخرة، والتي تتزامن مع استمرار ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة بين المشترين المحليين والدوليين على حدٍ سواء.

وبحسب تقرير الثروات الصادر عن «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية. حلت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى، للذين يخططون لشراء منزل، وتعتبر إمارة دبي من أبرز الوجهات للعقارات الفاخرة، حيث من المتوقع تزايد الاتجاه نحو المباني ذات العلامات التجارية بشكل كبير ومتسارع خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الجذابة ومعقولة التكلفة للمعيشة الفاخرة في العالم.

ويشكل معرض آي بي إس (IPS 2025) نقطة تحول محورية للمستثمرين وأصحاب الثروات العالية والمكاتب العائلية الذين يسعون لاستكشاف العقارات الفاخرة كخيارات استثمارية قابلة للتطبيق. ويوفر المعرض منصة عقارية عالمية رائدة لعرض أحدث المشاريع العقارية والاتجاهات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

يتيح معرض آي بي إس (IPS 2025) والذي يتم تنظيم فعاليات دورته الحادية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 لغاية 16 أبريل 2025، أمام المطورين العقاريين المشاركين فرصة عرض مشاريعهم السكنية ذات العلامات التجارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ما يسهم في توسعة نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة. ويعكس هذا التعاون بين المطورين والمستثمرين أهمية مثل هذه المعارض في تشكيل المشهد العقاري الديناميكي.

يعد معرض آي بي إس (IPS 2025) منصة عالمية مثالية للتواصل والاستثمار وتبادل الرؤى الصناعية. من خلال جمع المستثمرين والمطورين والمتخصصين في مجال العقارات تحت سقف واحد.

واحتفظت دبي بموقعها وفق أخر تقرير للشركة كأعلى سوق عالمي من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك وهونغ كونغ في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ويستعد الأفراد ذوو الثروات العالية، لإنفاق 4.4 مليار دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، وفق استطلاع قامت به «نايت فرانك»، شمل 317 من أصحاب الثروات المرتفعة، منهم 217 مليونيراً من مختلف أنحاء العالم، و100 مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في دولة الإمارات إلى أكثر من 700 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، حيث يحتل قطاع العقارات السكنية الصدارة وسط توقعات بتخطيه حاجز 400 مليار دولار في نفس الفترة، وفق تقرير لمنصة «ستاتيستا» العالمية، أشار إلى أن سوق العقارات في الإمارات يشهد طفرة في الطلب على العقارات الفاخرة، بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية؛ إذ من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي ثابت بنسبة 3.03% بين عامي 2024 و2028، ما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ نحو 800 مليار دولار حينها.