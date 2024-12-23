نقلة نوعية في خدمات ما بعد البيع بالإمارات: أومودا وجايكو وميرسك

في خطوة نحو تعزيز حضورهما في السوق الإماراتي، أعلنت أومودا وجايكو العلامة التجارية الرائدة للسيارات و المُكرسة للابتكار من أجل مستقبل التنقل عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة اي بي مولر- ميرسك، العملاق العالمي في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية شاملة استعدادًا لإطلاق العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز قدرات التخزين والتوزيع لقطع الغيار والسيارات في جميع أنحاء الدولة، مما يضمن كفاءة العمليات اللوجستية.

بفضل بنية ميرسك التحتية المتطورة للتخزين والتوزيع، تضمن توافر 98% من قطع الغيار الأصلية ذات الجودة العالية وتسليمها السريع خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة في أي مكان بالإمارات. وبالتالي، تؤكد هذه الشراكة على التزام أومودا وجايكو بتوفير تجربة متميزة لعملائهما، حيث تم تصميم الحلول لتلبية احتياجات جميع الطرازات، بما في ذلك الطرازين المميزين OMODA C5 و JAECOO J8.

وكنتيجة للشراكة مع ميرسك، تم تطوير حل متكامل يعتمد على أحدث معايير سير العمل، مما يضمن الكفاءة والدقة في تنفيذ العمليات. ويهدف هذا الحل إلى تلبية احتياجات الوكلاء والعملاء بشكل فوري، مع تقديم دعم شامل لخدمات ما بعد البيع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في الصناعة.

علاوة على ذلك، ستتولى ميرسك، كجزء من خدماتها الشاملة، إجراءات التخليص الجمركي للسيارات والقطع الغيار الواردة إلى ميناء جبل علي، وتتولى نقلها إلى المنشأة المخصصة. كما ستستفيد ميرسك من نظام إدارة المخازن المتطور (WMS) لإدارة مخزون قطع الغيار والسيارات بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، ستسهل ميرسك عمليات التوزيع النهائي، حيث ستقوم بتوصيل السيارات وقطع الغيار إلى المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشارقة ودبي وأبوظبي والعين ورأس الخيمة.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أومودا وجايكو السيد شون شو، قائلاً "تُعد شراكتنا مع ميرسك ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لقطاع السيارات في الإمارات، حيث ستضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة والدعم لعملائنا، بدءًا من شراء السيارة وحتى مرحلة الصيانة وقطع الغيار، الأمر الذي يعكس مدى التزامنا نحو تقديم تجربة استثنائية حقًا".

من جانبها أكدت ليزا بارك، المدير الإداري لشركة ميرسك في الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان، على التزام الشركة بتوفير تجربة عملاء متميزة من خلال سلاسل إمداد موثوقة. وعلقت قائلاً: "نؤمن التخطيط الأمثل، وذلك لضمان وصول الأجزاء المطلوبة في الوقت المحدد. لذلك، تُمثل شراكتنا مع أومودا وجايكو نهجًا تحوليًا في مجال خدمات ما بعد البيع، حيث تلتقي التكنولوجيا المتقدمة مع خبرتنا الواسعة في مجال التخزين والتوزيع. ومن خلال هذا الحل، نضع معيارًا جديدًا للكفاءة اللوجستية، مما يضمن حصول جميع عملاء أومودا وجايكو على دعم سريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة."

جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين أومودا وجايكو مع شركة اي بي مولر- ميرسك تعكس الرؤية المستقبلية للعلامة التجارية قبل إطلاقها رسميًا خلال الربع الأول من عام 2025 داخل الأسواق الإماراتية. فمن خلال الاستفادة من الخبرة اللوجستية الواسعة لميرسك وشبكتها العالمية، تسعى أومودا وجايكو إلى ترسيخ مكانتها في المنطقة وتقديم حلول مبتكرة في مجال التنقل، مع ضمان تجربة عملاء استثنائية.