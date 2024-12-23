"سوق دبي الحرة" تحصد جائزتين في قمة شركاء "تريب.كوم" العالمية

حصدت سوق دبي الحرة جائزتين مرموقتين خلال قمة شركاء مجموعة"تريب.كوم Trip.com" العالمية، وهما "شريك تجارة التجزئة المتميز للسفر لعام 2023" و"الشريك العالمي المتميز في مجال السياحة"، وأقيمت مراسم تسليم الجوائز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) يوم 18 ديسمبر.

نُظمت القمة تحت شعار "رحلة مشتركة نحو عالم أفضل"، واستضافت مجموعة من الجهات الفاعلة في قطاع السفر العالمي، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر وشركاء تسويق الوجهات السياحية، بهدف استشراف مستقبل السفر وتعزيز التعاون بين الشركاء.

تم تكريم سوق دبي الحرة بفضل أدائها المتميز وشراكتها الاستراتيجية مع “Ctrip”، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "تريب.كوم" وقد لعبت السوق دورًا محوريًا في تعزيز تجربة التسوق العالمية في دبي، مع توفير مجموعة واسعة من العلامات التجارية وتجربة تسوق استثنائية للمسافرين الصينيين.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: “يسعدنا الحصول على هاتين الجائزتين من مجموعة "تريب.كوم" هذا التكريم يعكس العلاقة الطويلة والمتميزة مع Ctrip، كما يؤكد أهمية المسافرين الصينيين لأعمالنا.”

استلمت الجوائز نيابة عن سوق دبي الحرة كل من منى العلي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية، وسالم دحمان، مدير أول للتسويق، وصن شاين بيان، مديرة التوظيف وتطوير الموظفين.

على مر السنين، عززت سوق دبي الحرة تعاونها الوثيق مع “Ctrip Global Shopping” عبر التركيز على تقديم خدمات استثنائية للعملاء الصينيين، بما يتماشى مع فلسفة المجموعة المتمحورة حول "الأولوية للمستخدم". شمل هذا التعاون توفير طاقم عمل صيني متخصص وعروض ترويجية موجهة لمناسبات مثل رأس السنة الصينية ومهرجان منتصف الخريف، مما أضاف قيمة كبيرة لتجربة السفر والتسوق في دبي.

بهذا الإنجاز، تؤكد سوق دبي الحرة مجددًا مكانتها كوجهة رائدة في تجارة التجزئة للسفر على مستوى العالم، مع استمرارها في الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.