مطار دبي يحتفظ بالصدارة العالمية في يوليو بـ 5.28 ملايين مقعد مجدول

بلغ عدد المقاعد المجدولة لشركات الطيران في مطار دبي الدولي خلال يوليو الجاري نحو 5.28 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب التقرير الدوري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم خلال يوليو 2025،

وقالت المؤسسة إن "دبي الدولي" سجل زيادة قدرها 3% خلال يوليو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن المطار أضاف ما يقرب من 160 ألف في يوليو مقعد مقارنة بمستويات العام الماضي.

وعلى صعيد الرحلات الدولية حلَّ مطار هيثرو لندن في المركز الثاني بنحو 4.28 ملايين مقعد بعد "دبي الدولي"، وجاء مطار أمستردام في المركز الثالث بـ3.78 ملايين مقعد، وحل مطار سيؤول في المركز الرابع بنحو 3.74 ملايين مقعد، ومطار إسطنبول في المركز الخامس مسجلاً 3.7 ملايين مقعد.

وعلى صعيد إجمالي الحركة المحلية والدولية واصل مطار دبي الدولي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية.

وجاء مطار "اتلانتا" الأميركي الذي سجل نحو 5.69 ملايين مقعد في المركز الأول، خلال يوليو الجاري، ومطار شيكاغو في المركز الثالث بنحو 4.75 ملايين مقعد، وسجل إسطنبول بنحو 4.75 ملايين مقعد في المركز الرابع، و"طوكيو هانيدا" في المركز الخامس بنحو 4.72