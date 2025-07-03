طيران الإمارات تشغل طائراتها الإيرباص A350 الجديدة على رحلاتها إلى مسقط

بدأت طيران الإمارات تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350، على رحلاتها اليومية بين دبي ومسقط، حيث تم تقديم موعد تشغيل هذه الطائرة لمدة أسبوع عن الموعد المقرر سابقاً.

وبدأت الناقلة تشغيل الطائرة على الرحلة "ئي كيه 866"، التي تغادر دبي في الساعة 2:15 فجراً وتصل إلى مسقط الساعة 3:30 فجراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 867"، فتغادر مسقط الساعة 4:40 فجراً لتصل إلى دبي الساعة 5:55 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لبدي ومسقط).

وتتيح هذه المواعيد للمسافرين مواصلة رحلاتهم إلى مختلف الوجهات في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وآسيا.

وتوفر الطائرة 312 مقعداً ضمن ثلاث درجات وتضم درجة الأعمال 32 مقعداً، قابل للتحول إلى سرير مسطح تماماً بتوزيع 1-2-1، فيما تضم الدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع 2-3-2، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع 3-3-3.

وصممت جميع المقصورات لتوفير تجربة سفر متميزة، حيث تتميز بأسقف أعلى وممرات أوسع. كما ينعم المسافرون في جميع الدرجات بأحدث نظام للترفيه الجوي حائز جوائز عالمية رفيعة، ويقدم تجربة مشاهدة سينمائية. وإلى جانب ذلك تتميز الطائرة بإضاءة محسنة لمقصورات المسافرين، واتصال أسرع عبر شبكة الواي فاي عالية السرعة، وتصميماً محسناً للمقاعد للتمتع بقدر أعلى من الراحة على الرحلات القصيرة والمتوسطة.

ويجسد تشغيل طائرات الإيرباص A350 إلى مسقط التزام طيران الإمارات المستمر تجاه مسافريها في سلطنة عمان. حيث تعد مسقط من أوائل مدن المنطقة التي تستقبل طائرات الجيل الجديد من طراز A350، لتنضم إلى شبكة متنامية تشمل الكويت والبحرين والدمام وعمان، بالإضافة إلى وجهات دولية أخرى مثل إدنبرة ومومباي وتونس وكولومبو وأحمد آباد.

يذكر ان طيران الإمارات تسلمت حتى الآن سبع طائرات من طراز إيرباص A350 ضمن أسطولها، ومن المتوقع أن تستخدم هذه الطائرات على رحلاتها إلى 17 وجهة عبر شبكتها العالمية بنهاية هذا العام.

ولتلبية الطلب الحالي على السفر خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بتشغيل رحلتين أسبوعيتين إضافيتين بين دبي ومسقط، يومي الخميس والسبت. حيث تغادر الرحلة "ئي كيه 862" دبي في الساعة 7:55 صباحاً لتصل إلى مسقط الساعة 9:05 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة "ئي كيه 863" من مسقط الساعة 11:25 صباحاً لتصل إلى دبي الساعة 12:30 ظهراً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لبدي ومسقط)