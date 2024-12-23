إكسبو الشارقة يستقطب 3 ملايين زائر في 2024

يواصل مركز إكسبو الشارقة مسيرة إنجازاته مرسخاً مكانة إمارة الشارقة وجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومعززاً إسهامات قطاع المعارض في دعم استراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي المستدام في الشارقة والإمارات.

حيث شهد إكسبو الشارقة إلى جانب المراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد، في عام 2024، تنظيم واستضافة 80 معرضاً رئيسياً، التي تميزت بمشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية، فضلاً عن نجاحها في استقطاب نحو 3 ملايين زائر من داخل الدولة وخارجها.

وشملت المعارض التي استضافها المركز قطاعات متعددة، منها التجارية والعقارية والصناعية والثقافية، ومن أبرز هذه الفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي استقطب 1.82 مليون زائر، ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي شهد في نسختيه حضور نحو أكثر من 150 ألف زائر و1400 عارض، ومعرض الإمارات للعطور والعود، ومعرض الشارقة العقاري «إيكرس».

ومعرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب»، ومعرض التعليم الدولي، الذي استقطب 25 ألف زائر وشارك به 125 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من أكثر من 20 دولة، إلى جانب استضافة معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي شهد مشاركة أكثر من 100 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، وغيرها الكثير من الفعاليات النوعية.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، إن الزخم الذي يشهده المركز يعكس البنية الاقتصادية المتينة لإمارة الشارقة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة مثالية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية.

مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، تسهل تنظيم المعارض الكبرى واستقبال الوفود والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتتميز كذلك بحراك تنموي شامل يتطلب من صناعة المعارض مواكبته لأهمية هذه الصناعة في تجسيد رؤية الإمارة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة، وتعزيز النمو المستدام، حيث تسهم المعارض في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

من جانبه قال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «نسعى في إكسبو الشارقة إلى توفير منصة مثالية للشركات المحلية والإقليمية والدولية لعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع مختلف الأسواق في المنطقة.

ونحرص على تنظيم معارض نوعية تعتمد على أفضل ممارسات العرض وتتميز بالجودة والتنافسية العالمية، ونهدف إلى مواصلة الإسهام في دعم النمو وجذب الزوار إلى الشارقة من داخل الدولة وخارجها، ونواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز صناعة المعارض في الإمارة».