المهرجانات تعزز الحركة الاقتصادية والتجارية برأس الخيمة

أكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المهرجانات التي تقام في الإمارة تسهم في نمو الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به هذه الأنشطة من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار الشيخ محمد بن كايد القاسمي، خلال زيارته مهرجان «قرية المطاعم» الذي تنظمه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في الواجهة البحرية لمنار مول، إلى أن إقامة فعاليات النسخة السادسة من المهرجان تأتي ضمن أجندة المهرجانات التي تقام في الإمارة وتهدف إلى تسليط الضوء على رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة للترفيه والسياحة.

وتفقد الشيخ محمد القاسمي، خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها إيمان درويش الهياس، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أهم فعاليات المهرجان، وأشاد بحجم التطور الذي يشهده المهرجان عاماً بعد عام ويُسلّط الضوء على مختلف أنواع المأكولات بدءاً من تجارب المطاعم الراقية وصولاً إلى اكتشاف نكهات عالمية.

وقال يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إن المهرجان يُقدّم أحدث الاتجاهات العالمية في عالم المأكولات ويستضيف عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة التي تلبي احتياجات عُشّاق الطعام إلى جانب العروض الحصرية المتميزة لجميع أفراد الأسرة وغيرها من الفعاليات المتنوعة.