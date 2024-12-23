دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار والتمويل

أكدت دبي هذا الأسبوع مكانتها مركزاً عالمياً ديناميكياً للنمو والتحول، مع سلسلة من الإعلانات عن جولات تمويل وإنجازات بارزة للشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى على حد سواء، مما يعكس قوة منظومتها المالية وريادتها في العديد من القطاعات.

حيث تؤكد هذه التطورات التمويلية تأثير دبي المتزايد كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. ومع استمرار تدفق الاستثمارات العالمية، يبقى المشهد الريادي في دبي مستعداً لنمو غير مسبوق.

ماجلان كابيتال

تستعد شركة «ماجلان كابيتال» التي تتخذ من دبي مقراً لها إطلاق صندوق تحوط بقيمة 700 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، على الرغم من استقالة مديرة المحافظ بريتني لام.

وسيركز الصندوق، الذي يديره فريق يضم أكثر من 15 متخصصاً استثمارياً، على استراتيجيات تشمل الأسهم والائتمان والفرص التحكيمية.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الصندوق مكانة «ماجلان» كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمارات البديلة المزدهر في دبي.

كريدبل إكس

أعلنت منصة «كريدبل إكس» المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن جمع 55 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة «فيرثر فينتشرز».

وتهدف الشركة إلى تحسين منصتها التكنولوجية التي تقدم حلولاً مالية مخصصة وشفافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد منحت «كريدبل إكس» حتى الآن قروضاً بقيمة 27 مليون دولار، مما يدعم الاقتصاد الإماراتي.

وأكد الرئيس التنفيذي أناند ناغاراج التزام الشركة بتمكين الشركات الصغيرة كجزء من رؤية الإمارات لتعزيز ريادة الأعمال.

ريفايب

تمكنت شركة «ريفايب» الإماراتية، الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية المعاد تجديدها، من جمع 7 ملايين دولار في جولة تمويل من المرحلة الأولى بقيادة «إيساي» و«ريزونانس». وستستخدم الشركة الأموال للتوسع في الأسواق الناشئة وتعزيز خدمات العملاء.

وخلال عامين فقط، باعت الشركة أكثر من 80.000 جهاز معاد تجديده، مما وفر للعملاء 14 مليون دولار وساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي.

بيوسابين

نجحت شركة «بيوسابين» الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية في جمع 5.5 ملايين دولار في جولة تمويل قبل التأسيس بقيادة «جلوبال فينتشرز» و«دارا هولدينغز».

وستستخدم الشركة الأموال في دعم التجارب السريرية لمنتجها الرائد «ميدي تشيب»، وهي منصة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد تطلق الأدوية ببطء لتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية خديجة علي أن المنصة ستحدث تحولاً جذرياً في علاج مرضى السرطان عبر تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم.