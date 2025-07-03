«الموانئ والجمارك» تحقق الصدارة العالمية في قطاع المسؤولية المجتمعية

تُوجّت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، بجائزة «القائد العالمي في المسؤولية المجتمعية» من منظمة CSR Excellence Awards البريطانية، محققة الصدارة العالمية في فئة «الالتزام المجتمعي للجهات الحكومية» بعد منافسة مع أكثر من 300 ملف مقدم من مختلف دول العالم.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «مع بداية عام 2025، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تخصيص هذا العام ليكون (عام المجتمع)، وهو ما شكّل دافعاً كبيراً لنا في المؤسسة لمضاعفة الجهود والمبادرات المجتمعية الفاعلة.

لقد حرصنا خلال هذا العام على تقديم برامج مجتمعية مستدامة تستهدف مختلف الفئات، وتسهم في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز التلاحم المجتمعي محلياً وعالمياً».

وأضاف: «فوزنا بهذه الجائزة العالمية المرموقة هو شهادة دولية على التزامنا العميق بالمسؤولية المجتمعية، ويعكس رؤية قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً ببناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ونحن نعتبر هذا الإنجاز ليس مجرد فوز، بل مسؤولية جديدة تدفعنا للاستمرار والابتكار في خدمة مجتمعنا»، مؤكداً أن هذا الإنجاز يتوج جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المجتمعية في عام المجتمع، ويضاف إلى سجل الدولة الحافل بالمبادرات المجتمعية والإنسانية.

وشدد على أن تتويج مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهذه الجائزة يعد إنجازاً ليس للمؤسسة فحسب، بل لدبي ودولة الإمارات بشكل عام، نظراً لما شهدته هذه الجائزة من منافسة قوية من قبل أكثر من 300 ملف مقدم من جهات حكومية مختلفة حول العالم.

من جهته، أوضح ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأن المؤسسة قد حظيت بشرف الفوز بهذه الجائزة من منظمة عالمية مرموقة، نظير المبادرات المجتمعية المبتكرة والمشاريع الخيرية الهادفة التي تعزز قيمة الإنسان في المجتمع، منوهاً إلى أن المؤسسة إلى جانب دورها في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حرصت كذلك على القيام بواجباتها الإنسانية تجاه المجتمع.

وقال النيادي: «نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تطوير وتنويع مبادراتنا المجتمعية لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة، سواء على الصعيد الخيري، أو البيئي، أو الاجتماعي، أو الإنساني.

ونعمل بشراكة مع مؤسسات محلية ودولية لضمان استدامة هذه المبادرات وتحقيق الأثر الإيجابي المطلوب على المدى البعيد».

وتعد جائزة CSR Excellence Award من أرفع الجوائز الدولية بمجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتنظمها سنوياً منظمة بريطانية غير ربحية، لتكريم أفضل الممارسات المؤسسية حول العالم.

وجرت مراسم تكريم المؤسسات الفائزة في العاصمة البريطانية لندن، وتسلمت الجائزة هند شاكر، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

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