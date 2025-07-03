«العربية للطيران» تطلق رحلاتها المباشرة إلى براغ

أعلنت «العربية للطيران» إضافة رحلات جديدة مباشرة بين الشارقة والعاصمة التشيكية براغ، ابتداءً من 20 ديسمبر.

وستنطلق الرحلات الجديدة يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافيل في براغ، مما يوفر للمسافرين تجربة سفر مريحة وبأسعار تنافسية فضلاً عن تعزيز حركة السفر الجوي بين الإمارات وأوروبا.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا إطلاق رحلاتنا المباشرة والجديدة إلى براغ، المدينة التي تتميز بسحرها التاريخي ومعالمها الثقافية الفريدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتقديم المزيد من خيارات السفر لعملائنا والمساهمة في دعم حركة السياحة والتبادل الاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا».

وتسهم إضافة براغ إلى شبكة وجهات «العربية للطيران»، في تعزيز خيارات السفر المتاحة أمام المسافرين الراغبين في استكشاف جمال القارة الأوروبية.