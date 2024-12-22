انطلاق أعمال مشروع «سورا بيتش» في جزيرة المرجان

أعلنت شركة «آرك» للتطوير العقاري عن انطلاق أعمال البناء في مشروع سورا بيتش ريزيدنسز الفاخر والذي يعد واحداً من أكثر المشاريع المرتقبة في جزيرة المرجان بتكلفة 4 مليارات درهم، وذلك خلال حفل تدشين شهده نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: «يمثل مشروع سورا بيتش ريزيدنسز إضافة مميزة للمشهد العمراني في رأس الخيمة.

حيث يجسد رؤيتنا الطموحة لتحقيق التميز في جزيرة المرجان. كما يُعدّ هذا المشروع أيقونة للفخامة والابتكار، ويرسي معايير جديدة للمشاريع العقارية الفريدة على مستوى المنطقة».

من جانبها، قالت المصممة البريطانية الشهيرة شاليني ميسرا: «يُعدّ مشروع سورا بيتش ريزيدنسز تحفة معمارية تجمع بين الأناقة الكلاسيكية وفخامة الحياة العصرية.

كما أن تصاميمه مستوحاة من تناغم الطبيعة وحيوية الحياة الساحلية، مما يمنحه طابعاً استثنائياً بكل المقاييس». وأضافت: «بفضل التصاميم الداخلية المصممة حسب الطلب والتي تضفي لمسات مدهشة من الإبداع والرقي، يُقدّم المشروع تجربة معيشية فريدة تُجسّد الفخامة والابتكار في كل تفاصيله».

ويعد مشروع سورا بيتش ريزيدنسز تحفة معمارية قيد الإنشاء، حيث يضم وحدات سكنية مفروشة بالكامل تطلّ على الواجهة البحرية المتميزة، كما يتضمن أكبر بهو في عقار سكني في المنطقة بارتفاع 138 قدماً، وشاطئاً خاصاً بطول 1000 قدم يتسع لـ5000 زائر.

إضافة إلى حديقة يابانية سماوية حصرية توفر إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على البحر، إلى جانب صالة مشروبات سماوية وحوض سباحة لا متناهٍ.

وأشادت سهير حميد، نائب الرئيس ومديرة المشاريع في المجموعة الاستشارية للتصاميم الهندسية، بالمشروع والنهج التصميمي الرائد المتبع فيه قائلة: «سورا بيتش ريزيدنسز هو أكثر من مجرد مشروع؛ هو رؤية فريدة تجمع بين الابتكار والجودة، مما يجعله رمزاً للفخامة في رأس الخيمة وفي المنطقة بأسرها».