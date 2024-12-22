الإمارات تبدأ إنتاج هياكل الكابلات البحرية لاسكتلندا

بدأت شركة الكابلات الدوارة الإماراتية (SCA)، إنتاج الهياكل الدائرية التي تدور عليها لفائف الكابلات البحرية المخصصة لمصنع شركة سوميتومو إليكتريك للكابلات في اسكتلندا.

وكلفت الشركة الإماراتية، المقاول الرئيسي في دبي، الشركة الهولندية Enersea بتصميم ستة «هياكل دائرية» لكابلات وأبراج تحميل للعميل الياباني النهائي.

وتجري حالياً تصنيع «الهياكل» في حوض بناء السفن «فابتك» في دبي، ومن المقرر شحنها إلى اسكتلندا.

ومن المتوقع أن يتم التسليم في الربع الثاني من 2025، ويتضمن نطاق عمل Enersea التصميم المفاهيمي والتفصيلي لثلاثة أنواع من «الهياكل»: اثنتان بسعة 800 طن، واثنتان بسعة 1500 طن، واثنتان بسعة 5000 طن.

بالإضافة إلى تقديم الدعم في عملية التصنيع.

يذكر أن شركة سوميتومو قد بدأت في مايو الماضي تشييد ما يوصف بأنه أول مصنع لكابلات التيار المستمر عالي الجهد في المملكة المتحدة، والذي يقع في ميناء نيج.

وتقوم شركة «ثري 60 إنيرجي» بتوفير «هياكل» تخزين الكابلات ومعدات التعامل مع الكابلات للمصنع الاسكتلندي، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصنع في عام 2026.