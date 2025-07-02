تباين أداء البورصات العربية.. وسوق دبي قرب 5670 نقطة

واصل سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» الاستحواذ على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي، الأربعاء، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، بقيمة جاوزت 313.3 مليون درهم، بما يعادل 46.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 674.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5670 نقطة، بدعم أسهم قطاعي المالية والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 5669.15 نقطة، منخفضاً بـ0.41%.

وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 12.7%، وصعدت أسهم «المزايا القابضة» 10.5%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 6.5%، و«سكون تكافل» 4.3%، و«دبي الإسلامي» 0.78%.

وانخفضت أسهم «الصناعات الوطنية القابضة» 9.7%، و«دبي الوطنية للتأمين» 8.66%، و«الفردوس القابضة» 4.4%، و«دبي للمرطبات» 2.8%. وأقفل سهم «إعمار العقارية» على انخفاض بنسبة 0.4% عند 13.45 درهماً، وانخفض سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.9% عند 0.732 درهم، بينما انخفض سهم «سالك» بنسبة 1.3% عند 5.95 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 51 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 290 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 239 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9919.82 نقطة متراجعاً 0.09%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 126 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 77.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 59.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم «جلفار» 14.5% بالحد الأقصى، و«أبوظبي لبناء السفن» 6.9%، و«الوثبة الوطنية للتأمين» 5.56%، و«الخليج اﻻستثمارية» 3.2%، وأقفل سهم «أدنوك للحفر»، مرتفعاً بنسبة 1.8% عند 5.790 دراهم، بينما ارتفع سهم «بروج بي إل سي»، بنسبة 0.8% عند 2.570 درهم.

في المقابل، تراجعت أسهم «أسمنت الفجيرة» 4.6%، و«طاقة» 2.24%، و«سوداتل للاتصاﻻت» 2.9%، و«الشارقة للأسمنت» 2.06%.

وانخفض سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.7% عند 1.430 درهم، وانخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.7% عند 8.820 دراهم.

رسملة وسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.045 تريليونات درهم، موزعة بواقع 3.060 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و987.97 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.76 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و674.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 581.8 مليون سهم عبر تنفيذ 38.25 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.07%، ومسقط 0.25%، والبحرين 0.32%، وقطر 0.008%، بينما تراجعت بورصة الكويت 0.55%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.35%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.0.07% ليغلق عند 11130 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 24.55 ريالاً، وزاد سهم الحفر العربية بنسبة 4% عند 82.35 ريالاً، وتصدر سهم بان ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 2.48 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 31 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 94.65 ريالاً، وهبط سهم أكوا باور بنسبة 2% عند 244 ريالاً. وتراجعت أسهم البحري، وبي إس إف، والبنك الأول، ومكة للإنشاء، ودار الأركان، وعلم، وسليمان الحبيب، ومسار بنسب تراوح بين 1 و3%.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 5.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية، بشكل ملحوظ بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط تحسن في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 1.17 بالمئة إلى 2807.74 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14.5 مليون دينار (20.4 مليون دولار) مقارنة مع 11 مليون في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.6 بالمئة، وسهم البنك العربي 0.88 بالمئة. وزاد سهم مصفاة البترول 0.99 بالمئة، وسهم مناجم الفوسفات 6.89 بالمئة.