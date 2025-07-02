مبيعات قياسية لسوق دبي الحرة في 6 أشهر تتجاوز 4 مليارات

أعلنت سوق دبي الحرة عن تحقيق مبيعاتها نصف السنوية أداء قوياً، مسجلة 4.118 مليارات درهم (1.128 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 5.34% على أساس سنوي، ومتجاوزة حجم المبيعات القياسي المسجل في النصف الأول من العام الماضي بمقدار 208.95 ملايين درهم (57.24 مليون دولار).

وجاءت هذه النتائج الإيجابية عقب تحقيق السوق نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال شهري أبريل ومايو، وكذلك النصف الأول من يونيو، مدعومة بارتفاع كبير في أعداد المسافرين تزامناً مع عطلة عيد الفطر، وانطلاق موسم السفر الصيفي المبكر.

السلع الأكثر مبيعاً

وتصدرت العطور ومنتجات التبغ والذهب والحلويات قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً خلال النصف الأول من العام، حيث بلغ إجمالي مبيعات العطور 744.24 مليون درهم (203.90 ملايين دولار)، مساهمة بـ 18% من إجمالي إيرادات السوق، وبنمو بلغ 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت مبيعات التبغ في المرتبة الثانية بعد تحقيقها نمواً قدره 12,24% على أساس سنوي، محققة 439.91 مليون درهم (120.52 مليون دولار)، أما المشغولات الذهبية فقد سجلت مبيعاتها 416.90 مليون درهم (114.22 مليون دولار)، مساهمة بـ 10.12% من الإيرادات الكلية، وبزيادة قدرها 6.14%، وحلت السكاكر والحلويات في المرتبة الرابعة، مواصلة نموها اللافت، ومحققة مبيعات قدرها 412.52 مليون درهم (113.02 مليون دولار)، بنمو بلغ 62.70% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ولتسهم بـ 10% من إجمالي الإيرادات، كذلك حققت مبيعات مستحضرات التجميل نمواً ملحوظاً بلغ 3.36%، مسجلة 201.51 مليون درهم (55.21 مليون دولار)، وأسهمت بـ 4.89% من إجمالي الإيرادات.

إنفاق المسافرين

وأظهرت اتجاهات إنفاق المسافرين ارتفاعاً ملحوظاً عبر جميع مباني مطار دبي الدولي، حيث سجلت مبيعات السوق في المبنى رقم (3) نمواً وصل إلى 6.37% في النصف الأول من العام، بينما قفزت مبيعات المبنى (1) بنسبة 5.25%، كما سجلت الأسواق الرئيسية للمسافرين نتائج إيجابية في المبيعات خلال النصف الأول من العام، حيث تصدرت أوروبا قائمة الارتفاعات بنسبة 16.89%، تلتها منطقة الشرق الأوسط بزيادة بلغت 8.15%، كما حققت المنطقة الروسية نمواً بنسبة 4.41%، وشبه القارة الهندية 1.02%. وتعكس هذه الأرقام استمرار الانتعاش في حركة السفر عبر مختلف الوجهات العالمية.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «سعداء بهذا الأداء القياسي، الذي حققناه في النصف الأول من عام 2025، وفي الوقت الذي ننتظر فيه الأرقام النهائية لعدد المسافرين في يونيو 2025 نتوقع أن يسجل متوسط إنفاق المسافر مستويات أعلى مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء الجهود الدؤوبة لفريق عمل السوق وحرصه على النمو المستدام، ويؤكد مكانة دبي الراسخة مركزاً عالمياً رائداً للسفر».

وتُبقي السوق الحرة على نظرتها الإيجابية للنصف الثاني من العام، في ظل التحضيرات لموسم صيفي حافل، وربع سنوي أخير من العام يشهد عادة نشاطاً مكثفاً.

وأضاف كيدامبي: «متفائلون بتحقيق نتائج قياسية مماثلة، خلال النصف الثاني من العام مع الاستعدادات، التي تجري على قدم وساق لافتتاح ثلاثة متاجر فاخرة أخرى في الصالة (A) للمبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، والتي ستضم علامات عالمية مرموقة مثل لويس فويتون، شانيل وكارتييه، في خطوة تعزز تجربة التسوق الفاخر في سوق دبي الحرة».

وتمضي سوق دبي الحرة قدماً في تطوير أعمالها، عقب النجاح الذي حققته عملية تجديد ثلاثة من متاجرها في صالات «القادمون»، خلال النصف الأول من العام، في مؤشر واضح على التزام حرة دبي المستمر بتقديم خدمات تسوق راقية للمسافرين.