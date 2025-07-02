«جي 42» أول شركة إماراتية ضمن قائمة «تايم» لأكثر 100 شركة تأثيراً في العالم

أدرجت مجلة «تايم» شركة «جي 42» ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم لعام 2025، لتصبح بذلك أول شركة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تدرج في هذه القائمة. ويسلط هذا التكريم الضوء على التأثير المتنامي لشركة «جي 42» على المستوى العالمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.

فقد اضطلعت «جي 42» بدور محوري في إطلاق «ستارغيت الإمارات» ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، بالإضافة إلى التوسع الذي أعلنت عنه الشركة في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تمضي الشركة قدماً في تنفيذ رؤيتها لبناء «شبكة الذكاء» (Intelligence Grid) بوصفها بنية تحتية عالمية آمنة وقابلة للتوسع ومتاحة للجميع.

وقال فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة «جي 42»: «يشرفنا أن نكون من ضمن الشركات المدرجة في قائمة مجلة تايم. هذا التقدير يؤكد رسالتنا في جعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، كما يجسد الدور الذي نؤديه في رسم ملامح مستقبل أكثر شمولاً وترابطاً في مجال الذكاء الاصطناعي».

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «جي 42» تدير محفظة متنوعة من الشركات تشمل «سبيس 42»، و«كور 42»، و«خزنة»، و«إم 42»، و«بريسايت»، و«سي بي إكس»، و«إنسيبشن»، وتعمل عبر كامل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، محدثة تحولات في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والتمويل والتنقل والفضاء.