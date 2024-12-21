مطار الشارقة والعربية للطيران يدشنان خطاً مباشراً إلى وارسو

دشن مطار الشارقة والعربية للطيران خطاً جديداً إلى العاصمة البولندية وارسو لتنضم إلى قائمة أحدث وجهات الطيران الأوروبية المباشرة من وإلى مدينة الشارقة بدولة الإمارات.

وسيقوم الخط الجديد إلى العاصمة البولندية وارسو ــ الذي تم تدشينه بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من المسؤولين في "العربية للطيران" ــ بتسيير طائرات من طراز A320 بين مطار الشارقة ومطار وارسو شوبان الدولي بواقع 5 رحلات أسبوعيًا، وذلك أيام الاثنين والخميس والجمعة والسبت والأحد لتكون ثاني مدينة في بولندا يتم تسيير رحلات مباشرة إليها من الشارقة بعد مدينة كراكوف.

وأكّد المدفع أن انضمام مدينة وارسو إلى قائمة الرحلات الجوية المباشرة بين مطار الشارقة ومطار العاصمة وارسو والتي تستقطب ملايين السياح سنويًا من مختلف دول العالم يفتح نافذة نشطة للراغبين في السفر مباشرة إلى مطار الشارقة لأغراض السياحة والزيارة والإقامة والعمل، مما يساهم في تنويع فرص التبادل التجاري والاقتصادي بين الإمارات وبولندا وجذب الاستثمارات الأجنبية بين الجانبين وترسيخ الموقع الرائد لإمارة الشارقة على خريطة السفر وحركة الطيران والشحن في منطقة الشرق الأوسط ومنح دفعة قوية لنشاطها الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.