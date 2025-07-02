جيمس للتعليم تطلق شركة «إدارة المدارس» ومحادثات متقدمة لدخول 8 أسواق

أعلنت مجموعة «جيمس للتعليم» عن إطلاق شركتها الجديدة «إدارة مدارس جيمس» (GSM) بهدف تمكين جيل جديد من المدارس الرائدة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والمجموعات التعليمية حول العالم. وأوضحت المجموعة أن الشركة الجديدة حظيت باهتمام كبير في ثمانية أسواق تعليمية عالمية.

ويأتي تأسيس شركة «إدارة مدارس جيمس» ترجمة لرؤية المجموعة في إرساء معايير جديدة لجودة التعليم عبر كل المراحل الدراسية، وتوفير حلول متكاملة تشمل الإدارة والمناهج وآليات التشغيل والتوظيف والتدريب، مرتكزة على سجلها الحافل بالتميز على مدار أكثر من ستة عقود.

وتقدم الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة، معتمدة نموذج ASPIRE في عمليات تأسيس المدارس وتطويرها. ويعد النموذج إطاراً تعليمياً متكاملاً طوره خبراء التربية والتعليم ضمن شبكة «جيمس» العالمية. ويساهم هذا النموذج في تمكين الشركاء من تأسيس مدارس عالية الكفاءة، بما في ذلك مدارس المناهج البريطانية والأمريكية، ومدارس البكالوريا الدولية والمدارس الهندية، وغيرها من النماذج المدرسية المصممة تلبية لاحتياجات مختلف البيئات التعليمية، وفق أعلى المعايير العالمية. ويتضمن كل نموذج خططاً دراسية وإرشادات بنيوية، وآليات توظيف وتدريب وبنية تحتية تقنية، إلى جانب مئات الأنظمة التشغيلية.

وأوضحت المجموعة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط عمليات إطلاق المدارس وتطويرها، مستندة إلى استراتيجيات مبتكرة لتطوير المدارس، بما يشمل سياسات الحماية وممارسات التعليم الشامل، وأنظمة البيانات واستراتيجيات التسويق والأطر الزمنية لتنفيذ الخطط. وتتيح «إدارة مدارس جيمس» لشركائها إمكانية الاستفادة من قدرات المجموعة الرائدة على صعيد استقطاب أفضل الكوادر التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة وأنظمة رقمية تدعم التعلم والتعليم.

وقال روبرت تارن، المدير الإداري لـ «إدارة مدارس جيمس»: «يسعدنا إطلاق «إدارة مدارس جيمس»، والمضي قدماً في تطوير تعاوننا مع المؤسسات الطامحة لإرساء معايير جديدة للقطاع التعليمي. وتوفر «إدارة مدارس جيمس» منظومة متكاملة تجمع كل النماذج والممارسات التي تميز «جيمس للتعليم»، مستندة إلى كوادر تعليمية استثنائية، ومعتمدة أفضل الممارسات العالمية والنماذج التشغيلية تلبية لمتطلبات كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والمدارس والمؤسسات التعليمية».

وتتيح «إدارة مدارس جيمس» نماذج تعليمية عدة، تشمل المدارس البريطانية والأمريكية، والمدارس الهندية ونماذج البكالوريا الدولية من الفئة المتوسطة، وغيرها من المناهج المصممة وفق البيئة الاجتماعية والتنظيمية والمالية للأسواق التعليمية المستهدفة.

ومن جانبه، قال صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جيمس للتعليم»: «نؤمن بأن لكل طفل الحق في الحصول على تعليم عالي الجودة، ولطالما شكل هذا المبدأ خارطة طريق لنا في مجموعة «جيمس للتعليم». ونتطلع من خلال «إدارة مدارس جيمس» لمشاركة خبراتنا، تجسيداً لإيماننا بقوة التعليم وأهميته في تغيير حياة الأفراد وتسريع وتيرة تقدم المجتمعات، بالتعاون مع شركاء يتبنون الرؤية ذاتها. ونتطلع لبناء مدارس ترسم ملامح مستقبل التعليم المدرسي بالتعاون مع شركائنا».