%10.2 ارتفاعاً في صادرات مصر سبتمبر الماضي

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية في سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغ 10.2%، ووصلت إلى 3.46 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية المصرية لشهر سبتمبر 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الصادرات مقارنة بـ3.14 مليارات دولار في سبتمبر 2023، وتصدرت المنتجات البترولية قائمة الصادرات من حيث القيمة ونسبة النمو وفق لموقع المال.

وسجلت صادرات منتجات البترول ارتفاعاً بنسبة 146.5%، وبلغت قيمتها 323.7 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ131.3 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 28.7%، لتصل إلى 244.1 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 189.6 مليون دولار في سبتمبر 2023، وبلغت صادرات اللدائن 139.9 مليون دولار خلال سبتمبر 2024، مقارنة بـ98.0 مليون دولار في سبتمبر 2023، مسجلة نموا بنسبة 42.1%.

وارتفعت صادرات العجائن بنسبة 11.1%، لتصل إلى 132.3 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 119.1 مليون دولار في سبتمبر 2023، كما حققت صادرات البقول الجافة نموا بنسبة 86.8%، وبلغت قيمتها 55.4 مليون دولار في سبتمبر 2024، مقارنة بـ29.7 مليون دولار في سبتمبر 2023.

وسجلت صادرات الأدوية ارتفاعاً بنسبة 3.6%، لتصل إلى 29.9 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقابل 28.8 مليون دولار في سبتمبر 2023، كما ارتفعت صادرات الكربون بنسبة 69.8%، وبلغت 22.4 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقارنة بـ13.2 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق.