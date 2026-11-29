

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حصاد إنجازاتها ومؤشرات أدائها خلال الربع الثالث من عام 2026، وما عكسته من تقدم في ترسيخ كفاءة منظومة العمل المؤسسي وتعزيز دور الغرفة في تمكين مجتمع الأعمال ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي في الإمارة، حيث استقطبت 1882 عضوية جديدة، بما يعكس استمرار ثقة الشركات والمنشآت الاقتصادية بالدور الذي تضطلع به الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتوفير مقومات نموه وتوسع أعماله. وعلى صعيد حركة العضويات، واصلت الغرفة تقديم خدماتها لمختلف فئات مجتمع الأعمال، حيث بلغ عدد العضويات المجددة 22.124 عضوية، شملت القطاعات التجارية والصناعية والمهنية، فيما سجلت عضويات المناطق الحرة 656 عضوية جديدة ومجددة، وفي إطار خدماتها الداعمة لحركة التجارة والتصدير، أصدرت الغرفة 23.526 شهادة منشأ خلال الفترة ذاتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدوري الذي عُقد في مقرها الرئيسي برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، ومساعدي المدير العام، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التابعة للغرفة.

ريادة تنموية

وأكد عبدالله سلطان العويس أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها الغرفة خلال الربع الثالث من عام 2026 تعكس الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع الأعمال والمستثمرون لبيئة الاستثمار في الشارقة، وتبرهن أن الغرفة تجاوزت الدور التقليدي لتمثيل مجتمع الأعمال إلى صناعة الفرص الاقتصادية وقيادة التحول التنافسي للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن مجموعات العمل القطاعية باتت قناة منتظمة تتحول عبرها تحديات المنشآت إلى قرارات وتسهيلات مع الجهات الحكومية، كما تحقق في قطاع الفنادق. وأوضح أن الأولوية الاستراتيجية للغرفة تنطلق من حماية مصالح القطاع الخاص المحلي، والارتقاء بالقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتهيئة بيئة تمكّن الشركات من التوسع بثبات نحو الأسواق الواعدة.

كفاءة تنفيذية

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن إنجازات غرفة الشارقة هي ثمرة جهود تكاملية بذلتها فرق العمل والأجهزة التابعة للغرفة لتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة، وتحويل الأولويات الاستراتيجية إلى منجزات قابلة للقياس تسهّل ممارسة الأعمال وتحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين، موضحاً أن الغرفة مضت خلال الأشهر الماضية في تحديث بنيتها التقنية ورقمنة خدماتها الترويجية، بالتوازي مع الاستثمار في كفاءاتها البشرية عبر برامج تدريبية مع مؤسسات أكاديمية عالمية. وأشار إلى أن الأداء التنفيذي ارتكز على ثلاث دعائم، أولها تعزيز المرونة التشغيلية وجودة الحوكمة المؤسسية، وثانيها تفعيل الحوار المباشر عبر مجموعات العمل القطاعية والزيارات الميدانية، بما أثمر حلولاً عملية وتسهيلات ملموسة للمنشآت واستحداث مجموعات تخصصية جديدة كمجموعة قطاع الرعاية الصحية، وثالثها تنشيط الحركة التجارية والأسواق المحلية عبر المهرجانات الترويجية والتراثية.

دبلوماسية اقتصادية

وشهدت الغرفة زخماً دبلوماسياً واقتصادياً لافتاً، تمثل في عقد 13 اجتماعاً مع ممثلي 13 دولة، لبحث التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في الشارقة وممثلي تلك الدول، واطلع المجلس خلال الاجتماع على الدور الذي اضطلع به مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة عبر 5 مشاركات دولية بارزة شكلت منصات لفتح آفاق التصدير أمام الشركات والمصانع الوطنية.

وثمن المجلس الدور الفاعل لمجموعات العمل القطاعية بوصفها همزة وصل مباشرة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مستعرضاً مخرجات سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لمجموعات قطاعات الفنادق والشقق الفندقية ومراكز التسوق والعقارات والصناعة ومكاتب المحاماة والسيارات المستعملة، إلى جانب الاستعدادات التنظيمية لمعرض «إيكرس 2027»، وأسفرت هذه الاجتماعات عن اعتماد خصم 50 % لثلاثة مواقف للمنشآت الفندقية والشقق الفندقية بالتنسيق مع بلدية مدينة الشارقة، وبحث تسهيلات تشمل تقسيط فواتير هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة للمنشآت الفندقية.

واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بالتأكيد على تضافر الجهود لمواصلة العمل بروح الابتكار والشراكة المؤسسية، وتسخير الإمكانات كافة لترجمة مستهدفات الموازنة والخطة التشغيلية لعام 2027 إلى إنجازات بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يواكب تطلعات مجتمع الأعمال ويعزز مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للتجارة والصناعة والاستثمار.