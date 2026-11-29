تخطو دبي خطوة جديدة نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مع بدء تصنيع خوادم مراكز البيانات وأنظمة تخزين المعلومات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل واحة دبي للسيليكون، عبر منشأة شركة «كيرنو إنتربرايزز»، التي تجمع عمليات التصميم والتصنيع والتجميع والفحص والاختبار تحت سقف واحد، في توجه يعزز القدرات الصناعية المحلية ويدعم بناء بنية تحتية رقمية أكثر سيادة ومرونة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتزايد الحاجة إلى امتلاك قدرات محلية لتصنيع المعدات الحيوية وتشغيلها وصيانتها، بما يقلص الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وبلغت نسبة المحتوى الوطني في منتجات «كيرنو» 58.84 %، كما حصلت خوادمها على شهادة «صُنع في الإمارات».

واستعرضت الشركة قدراتها خلال النسخة الأولى من «منتدى كيرنو للتكنولوجيا السيادية»، الذي استضافته منشأتها في واحة دبي للسيليكون، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن شركات عالمية ومحلية، بينها «إنتل» و«إيه إم دي» و«إنفيديا» و«شنايدر إلكتريك» و«فاست داتا» و«دلما كابيتال» و«اتصالات» و«غلف داتا هب».

واطلع المشاركون خلال جولة ميدانية على مراحل تصميم خوادم المؤسسات وأنظمة التخزين وتجميعها واختبارها داخل الدولة، إلى جانب عمليات التصنيع الآلي وفحص المكونات وتكامل الأنظمة، والخدمات الفنية التي تقدمها الشركة لعملائها الحكوميين والتجاريين عبر فريق متخصص مقره الإمارات.

وقال كريس كاسويل، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «كيرنو»: إن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يتطلب تطوير الخبرات القادرة على هندستها واختبارها ودعمها محلياً، مشيراً إلى أن المنشأة تتيح توظيف هذه الخبرات بالتعاون مع الشركاء العالميين لتوسيع القدرات التي يمكن تصنيعها داخل الإمارات.

من جانبه، قال جين أوستروفسكي، الرئيس التنفيذي للإيرادات وعضو مجلس الإدارة: إن توطين تصنيع التقنيات المتقدمة يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية السيادية وزيادة القيمة الوطنية ومرونة سلاسل التوريد، وترسيخ حضور الإمارات في صناعة التكنولوجيا العالمية.

بدورها، أكدت آنا سيريبريانيكوفا، الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة، أن المنشأة تحول توجهات السيادة في الذكاء الاصطناعي إلى قدرات تصنيعية ملموسة، من خلال جمع مراحل الإنتاج والفحص والاختبار تحت سقف واحد، بدعم من مهندسين متخصصين وكوادر محلية.

وفي سياق التوسع، كشفت فاطمة سجواني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة، عن خطط للتوسع في أبوظبي وأسواق عربية، إلى جانب برامج لتدريب الكوادر الإماراتية وتأهيلها للعمل في صناعة الخوادم ومعدات مراكز البيانات، بما يدعم توطين هذه الصناعات المتقدمة.

وتصمم «كيرنو إنتربرايزز» وتصنع وتختبر خوادم المؤسسات وأنظمة التخزين، التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، لتضيف بذلك حلقة صناعية جديدة إلى منظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارات.