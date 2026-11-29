

نظمت دائرة المالية في عجمان ملتقى «تجارب ملهمة في تصفير البيروقراطية» تحت شعار «حين يكون الصفر إنجازاً»، استعرضت خلاله مبادراتها في تصفير البيروقراطية، وكرمت شركاء النجاح في تنفيذها، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة عجمان نحو تصفير البيروقراطية.

وعقد الملتقى في فندق عجمان سراي، بهدف التعريف بمبادرات الدائرة في تصفير البيروقراطية، ونقل التجارب والمعرفة إلى الدوائر المالية على مستوى الدولة والجهات الحكومية في الإمارة.

حضر الملتقى مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة، والهيئة الاتحادية للضرائب، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة عجمان الرقمية، إلى جانب ممثلي الدوائر المالية على مستوى الدولة، والدوائر والجهات الحكومية بعجمان.

وقال مروان أحمد آل علي: «يمثل تصفير البيروقراطية توجهاً مؤسسياً لمراجعة آليات العمل الحكومي، والانتقال من تحسين الإجراءات القائمة إلى إعادة تصميمها بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للمتعامل، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي». وأوضح أن المبادرات التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع شركائها عكست أهمية التكامل المؤسسي وتوظيف الحلول الرقمية وتبادل البيانات في إزالة التعقيدات الإجرائية، واختصار خطوات العمل ومتطلباته، وصولاً إلى خدمات أكثر سلاسة ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين. كما يجسد تكريم شركائنا تقديرنا لدورهم في تحقيق هذه النتائج، وتأكيداً على أهمية العمل المشترك في مواصلة تطوير الخدمات الحكومية.

واستعرضت فرق العمل رحلة المتعامل في كل مبادرة قبل التحسين وبعده، ودور التقنيات الممكنة والذكاء الاصطناعي في إعادة تصميمها، والتحديات التي عولجت، والمبادئ القابلة للتعميم، مثل: «البيانات المتوفرة لدى جهة حكومية لا تُطلب من المتعامل»، و«توحيد البيانات داخلياً يسبق التكامل الخارجي»، بما يسهم في تعميم الحلول الناجحة على مستوى الدولة.

وأكد عبد الرحمن سعيد قاسم، مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل ورئيس فريق برنامج خدمات الجيل القادم في دائرة المالية، أن تصفير البيروقراطية أعاد تعريف الصفر في العمل الحكومي، فلم يعد رقماً يدل على الغياب، بل أصبح مؤشراً على الإنجاز. وقال: «يقاس نجاحنا اليوم بعدد الإجراءات التي ألغيناها والمتطلبات التي لم نعد نطلبها من المتعامل. وهذا ما حرصنا عليه في مبادراتنا، إذ لم نكتفِ بتحسين الإجراءات القائمة، بل عملنا على إلغاء الحاجة إليها من الأساس».

ومن أبرز المبادرات التي سلط الملتقى الضوء عليها، مبادرة «خدمة تسجيل وتجديد مورد» التي دمجت الخدمتين في خدمة واحدة، تكتفي فيها الشركات والمؤسسات الراغبة في التعامل مع الجهات الحكومية بصفة مورد بإدخال رقم رخصته التجارية الصادرة عن سلطة الترخيص بدلاً من إدخال بياناتها يدوياً، ويُجدَّد قيدها تلقائياً واستباقياً مع تجديد الرخصة.

وأصبحت دائرة المالية في عجمان بموجب هذه المبادرة أول دائرة مالية محلية ترتبط مع السجل الاقتصادي الوطني لوزارة الاقتصاد والسياحة لسحب بيانات الشركات والمؤسسات المرخصة في الدولة، فيما يتولى الذكاء الاصطناعي قراءة بيانات الرخصة آلياً نيابة عن الشركة، وربط أنشطتها بفئات المشتريات عبر المطابقة الدلالية الذكية نيابة عن موظف المشتريات. وأسهمت المبادرة في خفض عدد خطوات إنجاز الخدمة بنسبة 71.4 %، ومدة الإنجاز من يومَي عمل إلى 5 دقائق، فيما أصبحت المستندات المطلوبة صفراً.

كما استعرض الملتقى مبادرة «التكامل الضريبي الذكي بين الجهات الحكومية»، التي جعلت الدائرة أول جهة حكومية ترتبط مع نظام الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية. وتوفر المبادرة منصة واحدة ضمن نظام أوراكل السحابي، تُعِدّ فيها الجهات تقاريرها الضريبية وتجتمع فيها تقارير جميع الجهات، ومن الشاشة ذاتها يصدر الإقرار الضريبي الموحد جاهزاً، لترفعه دائرة المالية مباشرة إلى الهيئة. ويتولى الذكاء الاصطناعي التوليدي مراجعة البيانات الضريبية وتحليلها فوراً، إذ يستعين به موظف الجهة في التحقق من تقاريره لحظة إعدادها، وموظف الدائرة في مراجعة التقارير وتحليلها قبل رفع الإقرار. وانخفضت الخطوات بنسبة 72 %، ومدة الإنجاز من 5 أيام عمل إلى 10 دقائق، فيما أصبحت المستندات المطلوبة صفراً.

وفي الختام كرّم مروان أحمد آل علي شركاء الدائرة في تنفيذ المبادرات، وهم وزارة الاقتصاد والسياحة، والهيئة الاتحادية للضرائب،، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة عجمان الرقمية، تقديراً لإسهامهم في تنفيذ المبادرات وتعزيز التكامل بين الأنظمة والعمليات. كما ثمنت الدائرة دعم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في تمكين البنية التحتية الرقمية الوطنية التي أسهمت في نجاح هذه المبادرات.