أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي في شأن المناطق الحرة المالية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتطوير المنظومة التشريعية للقطاع المالي، وتعزيز التكامل بين المناطق الحرة المالية والبر الرئيسي للدولة، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمار، بما يدعم تنافسية الدولة وجاذبيتها للمؤسسات المالية والشركات الدولية والإقليمية، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً ومُرونة لمُمارسة الأنشطة المالية.

و يوضح المرسوم بقانون نطاق خضوع المناطق الحرة المالية وأنشطتها للتشريعات الاتحادية، مع استثناء التشريعات الاتحادية المدنية والتجارية، ومراعاة النصوص الاتحادية الخاصة التي تقضي صراحة بسريانها على هذه المناطق، والأحكام المدنية والتجارية الواردة في التشريعات الاتحادية التي تُقرر تشريعات المنطقة الحرة المالية المعنية تطبيقها فيها. ويُسهم هذا التحديد في منح المستثمرين والشركات رؤية أوضح للتشريعات التي تحكم أعمالهم، وتيسير الامتثال للمتطلبات القانونية، وتعزيز الثقة واستقرار المعاملات، بما يدعم قدرة المناطق الحرة المالية على استقطاب الأعمال والاستثمارات وتطوير خدماتها.

و يُنظم المرسوم بقانون ممارسة الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية لأنشطتها في البر الرئيسي، وفق الشروط والضوابط التي تُحددها الجهات المختصة، مع إمكان مزاولتها دون مقر فعلي فيه، بالإضافة إلى توسيع الفرص للأشخاص المرخصين من المصرف المركزي وهيئة سوق المال بمزاولة أنشطتهم داخل المنطقة الحرة المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ويُوفر ذلك فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق والعملاء، كما يُعزز التعاون بين الجهات المعنية وتكامل الخدمات المالية بين المنطقة الحرة المالية والبر الرئيسي مع الحفاظ على خصوصية كل إطار تشريعي ورقابي.

كما يُعزز المرسوم بقانون المواءمة مع التشريعات المنظمة لهيئة سوق المال، ويوسع نطاق تنظيم طرح الأوراق المالية وإدراجها وتداولها بين البر الرئيسي والمناطق الحرة المالية، مع إتاحة التعامل بدرهم الإمارات في الحالات المحددة، بما يدعم الترابط بين الأسواق ويوسع فرص التمويل والاستثمار.

ويتيح المرسوم بقانون لمؤسسات التكنولوجيا المالية التي تُنشأ أو ترخّص في المناطق الحرة المالية تنفيذ معاملات عملائها وتسويتها بدرهم الإمارات، من خلال حساب مصرفي مستقل لدى بنك مرخص من قبل المصرف المركزي، يُخصص للاحتفاظ بأموال العملاء وتنفيذ معاملاتهم وتسويتها أو إعادة الأموال إليهم، ووفقاً لأي ضوابط أو اشتراطات يضعها المصرف المركزي.

ويُوفر هذا التنظيم وضوحاً قانونياً لمُمارسة هذه الأنشطة، ويدعم تطوير الخدمات المالية المبتكرة، وتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية، بما يُواكب تطوُّر نماذج الأعمال والتحوُّل الرقمي في القطاع المالي.

و يدعم المرسوم بقانون استفادة الشركات الدولية والإقليمية، داخل الدولة وخارجها، من خدمات مراكز الخزينة الإقليمية، ويتيح للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي في البر الرئيسي الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في المعاملات ذات الصلة، بما في ذلك تشريعات ومحاكم المناطق الحرة المالية، مع بقاء تلك المنشآت تحت رقابة المصرف المركزي بما في ذلك رقابته على تطبيق وتنفيذ العقود التي تبرم مع عملائها لأغراض ذلك، ومع استفادة تلك المنشآت من جميع الخدمات التي تقدمها سلطات المناطق الحرة المالية للشركات والمؤسسات المرخصة لديها، بما في ذلك آليات المقاصة، وتنفيذ الضمانات، واستخدام سجلات الرهون والضمانات.

كما يتيح إمكانية السماح للبنوك المرخصة في المناطق الحرة المالية بالتعامل بدرهم الإمارات وقبول الودائع من البر الرئيسي، لأغراض ممارسة أنشطة مراكز الخزينة الإقليمية حصراً، دون اشتراط الحصول على تراخيص إضافية، وذلك بعد صدور قرار يُنظم ذلك.

وتسهم هذه الأحكام في تعزيز جاذبية الدولة لإدارة عمليات الخزينة والسيولة للشركات، وتشجيع استقرار التدفقات المالية داخلها، وتوسيع فرص تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بالأنشطة الإقليمية والدولية.