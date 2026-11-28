نظمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، بحضور سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعدد من الموظفين في مشهد وطني عبّر فيه المشاركون عن أسمى معاني الوفاء والولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الاتحاد.

وشهد مبنيا الهيئتين، اللذين ازدانت أرجاؤهما بأعلام الدولة، انطلاق الاحتفالات بعزف النشيد الوطني، تلا ذلك تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية، التي حرصت من خلالها الهيئتان على إحياء قيم ومبادئ الآباء المؤسسين لدولة الإمارات، وترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازاته الرائدة على مدى خمسة وخمسين عاماً من التقدم والازدهار.

55 عاماً من العطاء

ورفع سعود سالم المزروعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسين لقيام الاتحاد، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة للاعتزاز بمسيرة وطن قامت دعائمه على وحدة الرؤية والإرادة، بفضل حكمة الآباء المؤسسين الذين أرسوا أسس الاتحاد، ووضعوا ركائز دولة جعلت من العمل والعطاء والطموح منطلقاً لمسيرتها نحو التنمية والتقدم والازدهار.

ولفت إلى أن احتفال هذا العام يستحضر خمسة وخمسين عاماً من الإنجازات والتحولات التنموية التي شهدتها دولة الإمارات، وما حققته من تقدم لافت في مختلف القطاعات عزز حضورها بين الدول الرائدة عالمياً، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، التي واصلت البناء على إرث الآباء المؤسسين، ورسخت نهجاً يقوم على الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية واستشراف فرص المستقبل.

وأكد المزروعي أن الاحتفال بعيد الاتحاد هذا العام يحمل بُعداً مجتمعياً مهماً، لتزامنه مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، الذي يجسد المكانة المحورية للأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره وتماسكه، ويؤكد أهمية تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية التي تنتقل بين الأجيال، وتسهم في بناء مجتمع متماسك يشارك أفراده في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.