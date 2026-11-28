نظمت مجموعة البداد احتفالاً وطنياً، تحت شعار «انتماء وولاء»، احتفاءً بعيد الاتحاد الخامس والخمسين لدولة الإمارات، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، وتجسيداً لقيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والاعتزاز بالمسيرة الاتحادية التي أرست دعائم الدولة ورسخت مكانتها نموذجاً رائداً في الوحدة والتلاحم والتنمية والإنجاز.

وشهد الاحتفال مشاركة عدد من الشركاء الرئيسيين والمتعاونين مع مجموعة البداد من مختلف الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مسؤولي المجموعة والعاملين فيها، في أجواء وطنية عكست عمق العلاقات والشراكات التي تجمع مختلف المؤسسات، وأهمية التعاون والعمل المشترك في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وجاء تنظيم المناسبة انطلاقاً من حرص مجموعة البداد على المشاركة الفاعلة في الاحتفالات الوطنية، وتجديد التعبير عن ارتباطها بالهوية الإماراتية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، وترسيخ روح الاتحاد التي أصبحت نهجاً راسخاً في المجتمع، وقيمة تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وتضمن الاحتفال مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التراثية التي جسدت أصالة الموروث الإماراتي وثراء الثقافة المحلية، حيث استمتع الحضور بعروض الضيافة الإماراتية التقليدية والفقرات التراثية التي أضفت أجواء احتفالية مميزة على المناسبة.

كما شكلت الفعاليات فرصة للاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والتعريف بالموروث الثقافي للدولة، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخها وهويتها الوطنية، ويجسد أهمية الحفاظ على التراث باعتباره جزءاً أصيلاً من مسيرة الإمارات الحضارية.

وأكد الدكتور الفطين بن حسين البداد، المؤسس والشريك رئيس مجلس إدارة مجموعة البداد، وزايد بن حسين البداد، المؤسس والشريك رئيس مجلس الإدارة، اللذان يقودان معاً مسيرة مجموعة البداد كابيتال ويشرفان على توجهاتها الاستراتيجية وتطور أعمالها، أهمية مواصلة مسيرة المجموعة انطلاقاً من إرثها العريق ورؤيتها المستقبلية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية والصناعية.

وأضاف: «يمثل عيد الاتحاد مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات على مدى أكثر من 5 عقود، فهي مناسبة تجسد القيم التي قام عليها الاتحاد، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وتعكس أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية بروح المسؤولية والانتماء. ونحن في مجموعة البداد نعتز بأن تكون مسيرتنا الممتدة منذ عام 1971 جزءاً من قصة نجاح هذا الوطن، ونؤمن بأن الانتماء الحقيقي يتجسد في العمل والعطاء والمساهمة الفاعلة في مسيرة تقدمه وازدهاره».

وأكدت مجموعة البداد أن الاحتفاء بعيد الاتحاد يمثل مناسبة متجددة لاستحضار الإنجازات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، والتأمل في مسيرة دولة استطاعت، بفضل رؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تقدم نموذجاً متميزاً في التنمية والتطور والاستثمار في الإنسان.

وأضافت المجموعة أن هذه المناسبة الوطنية تجدد التأكيد على أهمية استلهام نهج الآباء المؤسسين، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قيم المسؤولية والتعاون والإخلاص في العمل، إلى جانب توطيد العلاقات مع الشركاء الرئيسيين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار وترسيخ المكتسبات الوطنية.

وجددت مجموعة البداد بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، معربة عن اعتزازها بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي تعكس معاني الوحدة والانتماء والولاء، متمنية لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرتها المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.