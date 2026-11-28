احتفلت مجموعة «ويمارت» الصينية بمرور 20 عاماً على انطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل أقيم في جميرا أبراج الإمارات بدبي.

وحضر الحفل معالي عبدالعزيز الغرير، وسعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، وسعادة أو بو تشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، والسيد سون جيان شنغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ويمارت»، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين.

وشهد الحفل وضع حجر الأساس لمشروع «ويمارت سمارت بارك» في مدينة دبي الصناعية.

وقالت مجموعة «ويمارت» لصحيفة «البيان» إنها تعتزم استثمار ما يصل إلى 4 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم خطط التوسع على مستوى المجموعة.

ويُخطط لإقامة المشروع على مساحة تقارب 88,000 متر مربع، وبمساحة مبنية تبلغ نحو 62,000 متر مربع. ويضم المشروع مستودعاً ذكياً متعدد درجات الحرارة بارتفاع مخطط له يبلغ نحو 40 متراً، إلى جانب مرافق لتصنيع الأغذية ومطبخ مركزي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 800 فرصة عمل محلية عند بدء تشغيله.

وهنّأ السفير الصيني مجموعة «ويمارت» بذكرى تأسيس أعمالها في الإمارات وبهذه الخطوة الاستثمارية الجديدة. كما شارك في الحفل سعادة محمد الجامع، نائب الرئيس للطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وسعادة سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» للقطاع الصناعي.

وخلال جلسة نقاشية حول سلاسل الإمداد الغذائي، شدد جي تشي جيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بينغشان» ورئيس المجموعة، على أهمية ضبط درجات الحرارة من المزرعة إلى المائدة، وضمان سلامة الأغذية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالاستعانة بالتقنيات الذكية والطاقة المتجددة.

وأكد وانغ يونغ، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «بيجي تكنولوجي»، أهمية إدارة المنتجات وفق درجات الحرارة المناسبة، ومتابعة مدد الصلاحية وإدارة الدفعات، إلى جانب الفرز الآلي وتنسيق عمليات الشراء العالمية والتكامل بين المستودعات الذكية والمطابخ المركزية، للحد من الفاقد وتفادي نفاد المخزون.

ويعكس المشروع ثقة مجموعة «ويمارت» ببيئة الاستثمار في دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعات الوطنية وتطوير الخدمات اللوجستية الذكية.