ترأس الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة، وذلك بعد إعادة تشكيله بموجب المرسوم الأميري 8 لسنة 2026.

وتقدم الشيخ سلطان النعيمي، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على الثقة في مجلس إدارة الغرفة وتكليفه بمواصلة مسيرة العمل والإنجاز، وتطوير منظومة الخدمات والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وثمَّن دور مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، وما شهدته الغرفة تحت قيادتهم من إنجازات رسخت مكانتها ومساهمتها في تحقيق رؤية إمارة عجمان ومستهدفاتها التنموية.

وأكد الشيخ سلطان النعيمي، أن غرفة عجمان حريصة على مواصلة الجهود لتصفير البيروقراطية، والارتقاء بالخدمات الذكية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتنمية التجارة الرقمية، وكذلك تنمية صادرات عجمان إلى دول العالم، وحرصها على تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، بما يدعم مسيرة التنمية ويرفع تنافسية عجمان الاقتصادية، ويسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والتعليم والاقتصاد الرقمي والسياحة وغيرها من القطاعات، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات إلى الإمارة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وتنويع قنوات الاستماع إلى صوت أعضاء الغرفة ومنشآت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الإمارة، والعمل على مناقشة ونقل آرائهم ومقترحاتهم والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لصياغة التوصيات المناسبة، ووضع الحلول والمبادرات الداعمة لتسهيل ممارسة الأعمال.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكثر فاعلية لمجموعات الأعمال التابعة للغرفة، باعتبارها منصات تواصل ديناميكية تربط الغرفة بأصحاب الأعمال من مختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير بيئة الأعمال واستشراف فرص النمو الاقتصادي.

وأكد مجلس الإدارة مواصلة الغرفة تطوير منظومة خدماتها ومبادراتها، وإطلاق مشاريع استراتيجية ونوعية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتلبي تطلعات مجتمع الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار، بما يعزز تنافسية الإمارة ويواكب توجهاتها نحو اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.