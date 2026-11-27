

تجسد مسيرة أدنوك، على مدى أكثر من 5 عقود، ارتباط رؤية القيادة ببناء قطاع طاقة وطني قادر على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، عبر تطوير القدرات والبنية التحتية والاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة.

ويعكس شعار احتفال أدنوك بعيد الاتحاد الـ 55 «رؤية قيادة وطاقة وطن»، هذا التكامل بين الرؤية الاستشرافية للقيادة، وجهود أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً، وجاهزية المؤسسات لدعم مسيرة الدولة وتقدمها واستمرار قطاعاتها الحيوية.

وتسهم أعمال أدنوك بدور محوري في دعم تقدم الوطن وازدهاره، وتعزيز جودة حياة أبنائه والمقيمين على أرضه، وضمان جاهزيته واستعداده للمستقبل.

وترى أدنوك أن التزام أبناء الإمارات وكل من يعتبرها وطناً وجهودهم في استمرار إمدادات الطاقة، ودعم مسيرة الوطن وتقدمه، تجسد أمانة يصونونها، ومسؤولية يلتزمون بها، باعتبارهم الطاقة الدافعة وراء تقدم الإمارات.

منظومة متكاملة

وتستند أدنوك في نهجها إلى تطوير منظومة متكاملة من القدرات التشغيلية واللوجستية، وتعزيز مرونة أعمالها، بما يدعم تلبية احتياجات العملاء في الدولة وحول العالم.

وتحافظ أدنوك على إمدادات الغاز والبنزين والديزل وغاز البترول المسال للمنازل والشركات في مختلف أنحاء الدولة، بالتوازي مع تلبية احتياجات عملائها حول العالم.

وتأتي استمرارية الإمدادات في صميم أعمال الشركة، وترتبط بتطوير منظومة متكاملة، تشمل البنية التحتية والتداول والخدمات اللوجستية.

وأسهمت منظومة التداول المتكاملة، والقدرات اللوجستية، ومحفظة أعمال «XRG» الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة، في تعزيز قدرة الشركة على مواصلة الإمدادات.

التقنيات المتقدمة

ويواكب تطوير هذه المنظومة استثمار متواصل في التقنيات المتقدمة، وتستخدم أدنوك أكثر من 200 تطبيق للذكاء الاصطناعي، و70 حالة استخدام للروبوتات في عملياتها، بما يسهم في تعزيز المرونة والسلامة والموثوقية في مختلف مجالات العمل.

ومن المقرر أن تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة «أوبن إيه آي فرونتير» المتقدمة للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركتي «أوبن إيه آي» و«جي42».

ويعكس هذا التوجه حرص الشركة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير عملياتها، والاستفادة من البيانات لدعم أعمالها.

جودة الحياة

وتؤدي أعمال أدنوك دوراً محورياً في دعم تقدم الوطن وازدهاره، وتعزيز جودة حياة أبنائه والمقيمين على أرضه.

وترى الشركة أن التزام كوادرها بمواصلة العمل وخدمة الوطن يجسد أمانة ومسؤولية، وأن جهودهم تمثل طاقة دافعة وراء تقدم الإمارات.

وتواصل أدنوك، مستندة إلى رؤية القيادة والتخطيط الاستباقي، تطوير بنيتها وقدراتها ومنظوماتها التشغيلية، بما يدعم استمرارية أعمالها وإمدادات الطاقة، ويعزز دورها في خدمة مسيرة الدولة.

ويجسد شعار «رؤية قيادة وطاقة وطن» هذا الترابط بين طموحات الإمارات، وعمل مؤسساتها وكوادرها، في مسيرة متواصلة نحو المستقبل.