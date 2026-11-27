

يقدم معرض دبي العالمي للقوارب لزواره فرصة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة، بدءاً من تجارب الإبحار في دبي هاربر والغوص، وصولاً إلى استكشاف تشكيلة نادرة من السيارات الرياضية الفاخرة والتعرف إلى عالم اليخوت الفاخرة والاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية على الواجهة البحرية.

وتوفر الأيام الثلاثة الأخيرة من المعرض للعائلات فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة، ومنها أنشطة مخصصة للأطفال، مع دخول مجاني للأطفال من عمر 12 عاماً فما دون.

ويستمر المعرض حتى 29 نوفمبر، حيث تجمع الدورة الـ 32 من معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية واليخوت الفاخرة في الشرق الأوسط، أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، مع عرض أكثر من 100 يخت ومركبة مائية.

الأنشطة المائية

ويمكن للزوار استكشاف عالم البحار تحت الماء في منطقة Dive Zone في الهواء الطلق، التي تقدم مجموعة من التجارب الشائقة، تشمل جلسات الغوص التجريبية وعروض حوريات البحر وعروضاً توضيحية لمعدات الغوص المتخصصة وأنشطة استعادة الشعاب المرجانية.

كما يمكن للزوار الراغبين في استكشاف دبي هاربر من مياه البحر المشاركة في تجارب الإبحار ضمن مجموعات صغيرة مع نادي Dubai Offshore Sailing Club، برفقة ربان مؤهل. وتنطلق رحلات الإبحار من المدخل رقم 1 للمرسى، ويمكن إضافة هذه التجارب عند حجز تذاكر المعرض.

وتُقام عروض حية للرياضات المائية يومي الجمعة 27 والسبت 28 نوفمبر، من 5 حتى 6 مساءً، وتشمل عروضاً للدراجات المائية (الجيت سكي) وألواح التزلج المائية الكهربائية (e-foils) وألواح التجديف، إلى جانب أحدث الألعاب المائية. كما يمكن للزوار اختبار مهاراتهم في صيد الأسماك باستخدام جهاز المحاكاة التفاعلي لصيد الأسماك في المعرض.

ويمكن لعشاق الفن أيضاً استكشاف فعالية Art de la Mer، التي تقدم مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية في مختلف أنحاء المعرض، لتضفي بُعداً ثقافياً إضافياً على تجربة الزوار على الواجهة البحرية.

السيارات الفاخرة

يقدم معرض Supercar Avenue لعشاق السيارات فرصة مشوقة لاستكشاف تشكيلة نادرة من السيارات الفاخرة، جرى اختيارها بالتعاون مع نادي السيارات Group 63، وتُعرض على امتداد ممشى الواجهة البحرية يومياً اعتباراً من الساعة 3 عصراً. وتضم التشكيلة سيارات من علامات تجارية عالمية شهيرة، بما فيها Ferrari وBugatti وLamborghini، لتجمع بين اثنين من أبرز قطاعات المنتجات الفاخرة في العالم.

كما تتيح منطقتا Marina Display وSuperyacht Avenue للزوار فرصة استكشاف مجموعة من اليخوت التي تقدمها أبرز الشركات المصنّعة لليخوت في دولة الإمارات والعالم.

ومن أبرز اليخوت المعروضة اليخت Romeo 55 من شركة Romeo Marine، الذي يبلغ طوله 55 متراً ويُعد أكبر يخت معروض في دورة هذا العام. ويشهد المعرض أيضاً ثماني فعاليات إطلاق عالمية وإقليمية لليخوت، تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجالات تصميم اليخوت وهندستها وتصنيعها.

تجارب الطعام

ويمكن للزوار أخذ قسط من الراحة أثناء استكشاف المعرض والاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات المأكولات العالمية والمشروبات، وسط إطلالات مميزة على دبي هاربر، مع تقديم قهوة Lavazza مجاناً طوال فترة المعرض.

ويقدم Nikki Beach Yacht Club للزوار من عمر 21 عاماً فما فوق مزيجاً رائعاً من الموسيقى والطعام والمشروبات المنعشة على الواجهة البحرية، وسط إطلالات مميزة على أفق مدينة دبي والمرسى.

كما يمكن لعشاق الموسيقى ممن لديهم إمكانية الدخول إلى صالة كبار الشخصيات الاستمتاع بفعالية VINYL CRUISE، التي يقدمها Raw Music Store في صالة كبار الشخصيات بالمعرض. وتوفر الفعالية تجربة استماع مميزة إلى مجموعة مختارة من أسطوانات الفينيل باستخدام نظام صوتي عالي الجودة، وسط إطلالات على دبي هاربر، لتجمع بين الموسيقى والتقنيات الصوتية ونمط الحياة على الواجهة البحرية.

وتضم منطقة المأكولات والمشروبات في المعرض مجموعة من شاحنات الطعام التي تقدم باقة من أشهى الأطباق التي تناسب جميع الأذواق، بدءاً من وجبات البرغر والبيتزا والأطباق الشرق أوسطية الشهيرة، وصولاً إلى المعجنات الطازجة والجيلاتو والحلويات.