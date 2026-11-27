





أعلنت وزارة المالية عن نجاح إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية بقيمة 180 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار أمريكي)، باستخدام التقنيات الرقمية عبر البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية (D-FMI) التابعة ليوروكلير (Euroclear)، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، في خطوة نوعية تعكس توجه دولة الإمارات نحو تطوير أسواق رأس المال وتبني التقنيات المالية الحديثة في إدارة الدين العام.

ويُعد هذا الإصدار إنجازاً جديداً ضمن جهود وزارة المالية لتطوير سوق الدين المحلي، حيث تم تنفيذه في إطار برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبالاستفادة من بنية تحتية رقمية تتيح إصدار السندات وتسويتها باستخدام التقنيات الرقمية، مع الحفاظ على التكامل مع أنظمة التسوية والتوزيع التقليدية.



نموذج مبتكر

يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، من خلال توظيف التقنيات الرقمية في إصدار وتسوية السندات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمليات المالية ويدعم تبني حلول مبتكرة في أسواق رأس المال.

ويتميز الإصدار بالجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة وأنظمة الأسواق المالية التقليدية، بما في ذلك إدراجه للتداول في السوق الثانوية على ناسداك دبي، بما يعزز التكامل بينهما ويدعم التحول التدريجي نحو استخدام التقنيات الحديثة في إصدار وتداول أدوات الدين السيادية.

وجرى تنفيذ الإصدار بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والعالمية الرائدة، في إطار شراكة استراتيجية تعكس أهمية تكامل الخبرات والقدرات التقنية والمالية في تطوير أسواق رأس المال، ودعم تبني الحلول الرقمية المبتكرة.



خطوة نوعية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل نجاح إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية مقومة بالدرهم الإماراتي محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، ويعكس التزام دولة الإمارات بتبني الحلول المالية المبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية».

وأوضح أن هذا الإصدار يمثل خطوة نوعية في تحديث آليات إصدار وتسوية الأوراق المالية الحكومية بالاعتماد على التقنيات المالية المتقدمة، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار المالي إقليمياً ودولياً.

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون مع شركائنا من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، ويمثل خطوة عملية نحو استكشاف فرص أوسع لاستخدام تقنيات السجلات الموزعة في أسواق الدين السيادية. وسنواصل تقييم نتائج هذه التجربة والاستفادة منها في تطوير الإصدارات المستقبلية، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية الإماراتية».



الإصدار الرقمي ومزاد نوفمبر

بلغت قيمة إصدار سندات الخزينة الرقمية 180 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار) لأجل سنتين، وبعائد سنوي حتى تاريخ الاستحقاق بلغ 4.98 %، وتم تخصيصها بالتساوي على البنوك المتعاملة الرئيسية الستة، وفق آلية تخصيص مستقلة، فيما تم تحديد عائد الإصدار بالاستناد إلى نتائج مزاد سندات الخزينة التقليدية.

وجرى تنفيذ الإصدار الرقمي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية العالمية، حيث وفرت يوروكلير (Euroclear) البنية التحتية الرقمية للإصدار والتسوية، وتولى بنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered) دور وكيل التسوية، فيما اضطلع سيتي بنك (Citi) بدور وكيل الإصدار والدفع، في حين تولى بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) دور وكيل الهيكلة. وستُدرج سندات الخزينة الرقمية للتداول على ناسداك دبي، بما يتسق مع برامج سندات الخزينة الاتحادية وصكوك الخزينة الاتحادية الأوسع التي تطرحها وزارة المالية.

وفي سياق متصل، حقق مزاد نوفمبر لسندات وصكوك الخزينة نتائج إيجابية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات 920 مليون درهم، شملت 550 مليون درهم لشريحة صكوك الخزينة المستحقة في سبتمبر 2031، و370 مليون درهم للشريحة الجديدة لسندات الخزينة التقليدية المستحقة في نوفمبر 2028. واستقطب المزاد طلبات بقيمة 3.04 مليارات درهم، بمعدل تغطية بلغ 2.8 مرة، فيما بلغ العائد حتى الاستحقاق 5.00 % للصكوك و4.98 % للسندات التقليدية.



شركاء الإصدار الرقمي يشيدون بالمبادرة

من جانبها، قالت فاليري أوربان، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوروكلير (Euroclear): «نفخر بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لتنفيذ هذا الإصدار السيادي الرقمي التاريخي عبر منصة D-FMI. ويشكل هذا الإنجاز مثالاً بارزاً على كيفية انتقال الابتكار من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي، عند دمج القدرات الرقمية مع بنية تحتية موثوقة ومرنة للأسواق المالية. ومن خلال الربط بين الأسواق الرقمية والتقليدية، يمكننا تعزيز الكفاءة والترابط، والإسهام في تهيئة الظروف اللازمة لتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يؤكد إدراج أول سندات خزينة رقمية مقومة بالدرهم الإماراتي في ناسداك دبي فرص الربط المباشر بين عمليات الإصدار والتسوية الرقمية وبورصة مالية راسخة. ويتيح ذلك للمستثمرين الاستفادة من مستويات الشفافية وإمكانية التداول في السوق الثانوية التي يتوقعونها من أدوات الدين السيادية المدرجة، ضمن صيغة رقمية مبتكرة. ونعتز بالبناء على شراكتنا الممتدة مع وزارة المالية في برامج سندات وصكوك الخزينة الاتحادية، وسنواصل دعم نمو سوق دين محلية بالدرهم تتسم بالعمق والتنافسية».

من جهته، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل هذا الإصدار الرقمي خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في دعم المرحلة المقبلة من تطور أسواق رأس المال. ويسعد مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن تدعم وزارة المالية في المضي قدماً بهذه الرؤية، من خلال توظيف خبراتها في المبادرات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية المالية للدولة وترسيخ تنافسيتها على المستوى الدولي».

بدورها، قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: «يسعدنا أن نسهم في إنجاح هذا الإصدار المبتكر، وأن ندعم جهود وزارة المالية في الربط بين البنية التحتية الرقمية وشبكة المتعاملين الرئيسيين. ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توظيف التقنيات الحديثة في أسواق الدين السيادي، مع الحفاظ على كفاءة ومتانة منظومة التوزيع والتسوية القائمة واتساع نطاقها».

من جانبها، قالت شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى سيتي بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة: «نعتز بدعم وزارة المالية في هذا الإصدار الرقمي من خلال دورنا كوكيل للإصدار والدفع. ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تطوير حلول الإصدار والتسوية الرقمية للأوراق المالية، ويؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والبنية التحتية للأسواق لدعم الابتكار في أسواق رأس المال».

وحظي إصدار سندات الخزينة الرقمية بمشاركة ستة بنوك متعاملة رئيسية، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد. كما سيتم إدراج سندات الخزينة الرقمية في سوق ناسداك دبي، بما يسهم في دعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

وتواصل وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي من خلال تنويع أدوات الدين الحكومية وتبني الحلول المالية المبتكرة، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية ويدعم بناء منظومة متطورة ومستدامة لإدارة الدين العام.