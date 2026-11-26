

قدرت القيمة الإجمالية لصفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على مصرف الإمارات الإسلامي بنحو 31.1 مليار درهم، في صفقة تُنفذ بالكامل من خلال مبادلة الأسهم دون أي مقابل نقدي.

وبموجب الصفقة، سيصدر بنك دبي الإسلامي نحو 3.486 مليارات سهم جديد لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، وفق معامل مبادلة يبلغ 0.642 سهم من «دبي الإسلامي» مقابل كل سهم في «الإمارات الإسلامي»، وذلك كمقابل عيني للاستحواذ على المصرف.

واستند تقييم الصفقة إلى سعر إغلاق سهم بنك دبي الإسلامي في سوق دبي المالي عند 8.92 دراهم خلال جلسة 25 نوفمبر 2026، حيث تصل القيمة الإجمالية للأسهم الجديدة، البالغ عددها نحو 3.486 مليارات سهم، إلى قرابة 31.1 مليار درهم.

وفي إطار تنفيذ الصفقة، وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي على زيادة رأس المال من 7.24 مليارات درهم إلى 10.73 مليارات درهم، من خلال إصدار نحو 3.48 مليارات سهم جديد، لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، بما يمثل 32.5 % من رأس المال بعد الزيادة.

وقاد سهم «دبي الإسلامي» مؤشر سوق دبي المالي، لأعلى مستوى في 9 أشهر، اليوم الخميس، ليرتفع السوق للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 1.51 %، مسجلاً 6484.02 نقطة، رابحاً نحو 9.7 مليارات درهم، ليتصدر بذلك مكاسب الأسواق العربية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.063 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 1.073 تريليون درهم.

وقفز سهم «دبي الإسلامي» 9.75 % ليغلق عند 9.79 دراهم، مستحوذاً على سيولة بـ653.7 مليون درهم.