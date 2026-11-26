6 آلاف مشارك من 130 دولة يعززون الشراكات الاستراتيجية

100 جلسة ترسم مسارات الابتكار والاستثمار

بدر بوهناد: زخم المشاركة العالمية يعكس ثقة المستثمرين ببيئة دبي الريادية



اختُتمت في مجمع دبي الرقمي أعمال النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى «دويرز دبي 2026»، التي أُقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، واستضافتها واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار، والمنضوية تحت مظلة «دييز»، بالتعاون مع شركة «ذا دويرز»، يومي 25 و26 نوفمبر.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 6 آلاف مشارك من 130 دولة، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث، إلى جانب كبار المسؤولين وقادة الأعمال والتكنولوجيا ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث بحث المشاركون فرص التعاون بين منظومات الابتكار العالمية، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، ودعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.

تعاون استراتيجي

وشهد اليوم الثاني والختامي توقيع بدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون، مذكرة تفاهم مع البروفيسور الدكتور المهندس هولغر كول نائب مدير معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم، والتي تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين واحة دبي للسيليكون والمؤسسة الألمانية لدعم تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في الواحة، ومشروع «ديستريكت آي أو»، وتعزيز القدرات في مجالات البحث التطبيقي، ونقل التكنولوجيا، وتحويل المخرجات البحثية إلى حلول ومنتجات قابلة للتطبيق التجاري.

وقال بدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون: «تعكس الشراكات التي جرى توقيعها في إطار فعاليات المنتدى، توجهات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمناطق المنضوية تحت مظلتها، نحو تطوير منظومة متكاملة تربط البحث العلمي بالتطبيقات العملية، وتوفر للشركات والمبتكرين بيئة متقدمة لتطوير الحلول، واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسية الإمارة في قطاعات اقتصاد المستقبل».

وأضاف: «تكشف المشاركة الواسعة في النسخة الثانية من منتدى «دويرز دبي»، ثقة مجتمع المستثمرين الدوليين في منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دبي، إلى جانب قدرات واحة دبي للسيليكون في دعم نمو الشركات، وربطها بالمستثمرين والشركاء في الأسواق العالمية. وحرصنا على أن يتناول برنامج المنتدى القرارات التي تواجه مؤسسي الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، من اختيار المستثمر المناسب إلى دخول أسواق جديدة، وتحويل التقنيات المتقدمة إلى منتجات قابلة للتسويق».

تعاون مثمر

وقالت آمال الشاذلي رئيسة شنايدر إلكتريك في منطقة الخليج: «تعكس قمّة «ذا دويرز» المستوى المتقدم من التعاون المثمر في تحويل الأفكار الريادية الطموحة إلى أثر ملموس في إمارة دبي، والتي بنت منظومة متكاملة، تجمع بين شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والقطاعات الاقتصادية لتصميم ملامح مرحلة جديدة من النمو».

من جانبه، قال ستيليانوس لامبرو المؤسس المشارك لشركة «ذا دويرز»: «إن النجاح الذي حققته النسخة الثانية من منتدى «دويرز دبي» رفعت من سقف طموحاتنا لما يمكن أن يتم تطويره وبناؤه في إمارة دبي خلال السنوات المقبلة. فعلى مدى يومين، عرض مؤسسو شركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم مشاريعهم وخططهم للنمو أمام مستثمرين وقادة أعمال، وامتدت النقاشات التي بدأت على منصات المنتدى إلى لقاءات مباشرة، بحث خلالها الطرفان فرص التمويل والشراكة والتوسع في أسواق جديدة، حيث نجحت دبي وفعاليات المنتدى في توفير الفرصة للمؤسسين والمستثمرين لبحث الخطوات التي يمكنهم اتخاذها معاً لتطوير تلك المشاريع ودعم نموها».

جلسات تفاعلية

وشهد المنتدى على مدى يومين سلسلة من الكلمات الرئيسة والجلسات الحوارية والمتخصصة وورش العمل التفاعلية، بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء والمتخصصين ضمن المنصة الرئيسة للمنتدى.

وفي كلمة حول تطورات منظومة الذكاء الاصطناعي، استعرض باسل فطين رئيس قسم الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في «إنفيديا»، كيف يمكن للمؤسسين تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منتجات قابلة للتوسع، من خلال اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة، وضبط تكاليف التشغيل، وقياس القيمة التي يحققها المنتج للعميل، مشيراً إلى أن البيانات المتخصصة والخبرة القطاعية، تساعدان الشركات على بناء مزايا تنافسية يصعب مجاراتها.

وضمن جلسة متخصصة حول توجهات دولة الإمارات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أكدت الدكتورة سميرة شلوح المدير العام لمجموعة دبي للجودة، أن قدرة الدولة على ترجمة استراتيجياتها إلى مشاريع وتطبيقات عملية، تعزّز جاذبيتها للمستثمرين والشركات الناشئة.

وأشارت د. شلوح إلى برامج تدريب موظفي حكومة دبي على استخدام هذه التقنيات، بوصفها مثالاً على تطوير مهارات الكوادر، بالتوازي مع توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

التوسع خليجياً

وناقشت جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى أسباب توجّه الشركات الناشئة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للتوسع، حيث أشار المتحدثون إلى أن تسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية والشركات في المنطقة، أوجد طلباً على حلول ترفع الإنتاجية، وتختصر الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتحسّن جودة الخدمات، مؤكدين أن توجّه دولة الإمارات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيلي في العمل الحكومي، أتاح للشركات الناشئة فرصاً لتطوير تطبيقات تستجيب لاحتياجات واضحة في القطاع العام.

وتناولت جلسة حول التوسع عبر أسواق أوروبا ودول الخليج وآسيا وأفريقيا، كيفية تحديد التوقيت المناسب لدخول أسواق جديدة. وأشار المتحدثون إلى أن التوسع المبكر قد يشتّت رأس المال والكفاءات، ويضعف قدرة الشركة على ترسيخ أعمالها في سوقها الأساسية.

وفي جلسة حوارية بعنوان «دبي منطلقاً لتوسّع الشركات المليارية العالمية»، قالت دانا باكي الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية وشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «ذا إكسبلوريشن كومباني»، إن ما شهدته خلال 15 عاماً من إقامتها في دولة الإمارات، عزّز ثقتها بقدرة الدولة على ترجمة طموحاتها في قطاع الفضاء إلى برامج ومشاريع ملموسة.

تطوير شركات تنافسية

وشهدت منصة «البلازا» في منتدى «دويرز دبي 2026» سلسلة من المحاضرات الخاصة، التي تناولت سبل بناء شركات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث استعرض المتحدثون تجارب شركات اتخذت من دبي منطلقاً للتوسع الدولي.

وفي كلمة رئيسة حول تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أعمال قابلة للتوسع عالمياً، قال مانيش ماهيشواري المدير العام لشركة «سترايب»، إن الشركات باتت قادرة على طرح منتجاتها في عدة أسواق منذ اليوم الأول، وإن قدرتها على النمو تعتمد على الوصول إلى العملاء، وتسهيل الدفع وبناء الثقة في كل سوق.

وفي جلسة تناولت الجدوى الاقتصادية للذكاء الاصطناعي السيادي، استعرضت فاطمة سجواني الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة «كيرنو»، كيف يمكن للشركات الناشئة تقديم خدمات تستوفي متطلبات استضافة البيانات وتشغيلها محلياً، مع الحفاظ على تنافسية تكاليفها. واستشهدت سجواني بمثال مساعد صوتي يتولّى حجز مواعيد الصيانة لسكان العقارات باللغتين العربية والإنجليزية.

هاكاثون صوت الواحة

وضمن البرنامج المصاحب لمنتدى «دويرز دبي 2026»، استضاف «مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» في واحة دبي للسيليكون هاكاثون «صوت الواحة» للذكاء الاصطناعي الصوتي، الذي أُقيم بالتعاون مع «إليفن لابز».

ورش العمل

وتناولت ورش العمل عدداً من المجالات التي تواجه مؤسسي الشركات الناشئة، من دخول أسواق جديدة، إلى تقديم مشاريعهم للمستثمرين، كما بحثت ورشة متخصصة كيف يمكن لبيع الحصص القائمة أن يوفّر سيولة جزئية للمؤسسين والمستثمرين الأوائل والموظفين، وتناولت تسعير هذه الصفقات وهيكلتها والموافقات اللازمة لإتمامها في أسواق المنطقة.